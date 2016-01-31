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Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей "Протона-М"

01.02.2017 Lenta.ru 19 0
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РН «Протон-М»
РН «Протон-М»
Источник: stella-sol.info

Вице-премьер заявил, что причина отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" заключается в преступной халатности на производстве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Культура производства там [на Воронежском механическом заводе] крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь", — сказал Рогозин.

Он добавил, что поручил Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства, а также выявить тех, кто имеет отношение к производству техники на заводе: "Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям".

"За ближайшее время я надеюсь получить от Роскосмоса подобного рода информацию и получить перечень конкретных мер, которые будут направлены на то, чтобы наказать разгильдяев и негодяев, которые фактически сегодня поставили под сомнение на целых 3,5 месяца пуски из-за того, что кто-то чего-то там украл, кто-то ненадежно присматривал и кто-то пропустил через свой собственный фильтр контроля эту технику на производство", — заключил вице-премьер.

25 января представитель Роскосмоса рассказал, что в ходе огневых испытаний двигателей второй и третьей ступеней "Протонов-М" были выявлены технологические проблемы. Выяснилось, что при производстве вместо штатного припоя с примесью драгметаллов использовался менее дорогостоящий.

Ранее сообщалось, что в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты "Протон-М", обнаружены неполадки. При этом "неликвидные компоненты" использовались во всех подобных двигателях, выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет. Контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии "Центра Хруничева", в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений.

31.01.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
Роскосмос

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