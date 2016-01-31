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"Берсерк" - тяжелая украинская БМП

01.02.2017 Военный паритет 21 0
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БМП "Берсерк"
Рисунок БМП "Берсерк" на базе танка "Оплот"
Источник: militaryparitet.com

Украинские оборонные компании могут начать производство тяжелой БМП "Берсерк" на базе танка "Оплот".


Такое сообщение было сделано сегодня источником в ВПК Украины.


Отмечается, что БМП будет иметь мощную броневую защиту, оснащен динамической защитой (ERA - Explosive Reactive Armour) и системой активной защиты. Экипаж будет иметь круговой обзор с помощью современных датчиков. Длина машины 7,51 м, ширина 3,48 м, высота 2 м, боевая масса 46 т, силовая установка - дизельный двигатель 6ТД-2, максимальная скорость 73 км/ч.


Берсе́рк или берсе́ркер (др.-сканд. berserkr) — в древнегерманском и древнескандинавском обществе воин, посвятивший себя богу Одину.


Рисунок БМП "Берсерк" на базе танка "Оплот"
Источник: militaryparitet.com
31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Т-84 Оплот

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