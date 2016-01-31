"Берсерк" - тяжелая украинская БМП
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Рисунок БМП "Берсерк" на базе танка "Оплот"
Источник: militaryparitet.com
Украинские оборонные компании могут начать производство тяжелой БМП "Берсерк" на базе танка "Оплот".
Такое сообщение было сделано сегодня источником в ВПК Украины.
Отмечается, что БМП будет иметь мощную броневую защиту, оснащен динамической защитой (ERA - Explosive Reactive Armour) и системой активной защиты. Экипаж будет иметь круговой обзор с помощью современных датчиков. Длина машины 7,51 м, ширина 3,48 м, высота 2 м, боевая масса 46 т, силовая установка - дизельный двигатель 6ТД-2, максимальная скорость 73 км/ч.
Берсе́рк или берсе́ркер (др.-сканд. berserkr) — в древнегерманском и древнескандинавском обществе воин, посвятивший себя богу Одину.
|Рисунок БМП "Берсерк" на базе танка "Оплот"
|Источник: militaryparitet.com
31.01.2017
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