Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы
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Источник: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в новую программу будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений
КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы, перспективы оборонно-промышленного комплекса в стране очень хорошие. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками АО "Кировское машиностроительное предприятие".
"Сейчас реализуется программы модернизации оборонно-промышленного комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей страны. И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений", - сказал Медведев.
По словам премьера, государство намерено развивать оборонно-промышленный комплекс. "Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие. Говорю вам это как председатель правительства", - отметил Медведев.
Он подчеркнул, что в ближайшие годы правительство не намерено сокращать объем средств, выделяемых на развитие ОПК.
"Деньги на ближайшие годы у нас запланированы, они стоят в бюджете, и они не будут меняться", - сказал Медведев.
Он также сообщил, что в комплексе модернизация ОПК и программа закупки вооружений дадут финансовый ресурс, который позволит оборонке существовать и развиваться. "Лет 10-15 назад никто и представить себе не мог, что мы будем такие производства создавать, увеличим оборонный заказ и улучшим программу модернизации предприятий ОПК", - сказал он.
31.01.2017
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