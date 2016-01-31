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Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы

01.02.2017 ИТАР-ТАСС 23 0
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Источник: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в новую программу будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Правительство разрабатывает новую программу развития ОПК на 2018-2025 годы, перспективы оборонно-промышленного комплекса в стране очень хорошие. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками АО "Кировское машиностроительное предприятие".

"Сейчас реализуется программы модернизации оборонно-промышленного комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей страны. И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития вооружений", - сказал Медведев.

По словам премьера, государство намерено развивать оборонно-промышленный комплекс. "Перспективы оборонно-промышленного комплекса в нашей стране очень хорошие. Говорю вам это как председатель правительства", - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы правительство не намерено сокращать объем средств, выделяемых на развитие ОПК.

"Деньги на ближайшие годы у нас запланированы, они стоят в бюджете, и они не будут меняться", - сказал Медведев.

Он также сообщил, что в комплексе модернизация ОПК и программа закупки вооружений дадут финансовый ресурс, который позволит оборонке существовать и развиваться. "Лет 10-15 назад никто и представить себе не мог, что мы будем такие производства создавать, увеличим оборонный заказ и улучшим программу модернизации предприятий ОПК", - сказал он.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий

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