"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации



Вертолет Ka-27

Источник: Вертолеты России Вертолет Ka-27Источник: Вертолеты России

Ранее начальник Морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин сообщил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов модернизировать порядка восьми многоцелевых вертолетов Ка-27 в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Ранее начальник Морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин сообщил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.

"Вертолеты России" будут выполнять модернизацию вертолетов в соответствии с подписанными в Минобороны госконтрактами и ориентируясь на пожелания заказчика. На сегодняшний день производственная площадка Кумертауского авиационного производственного предприятия позволяет модернизировать порядка восьми вертолетов Ка-27 в год", - сказали в пресс-службе.

Многоцелевые Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации. Они обеспечивают воздушную разведку на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск и обнаружение подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, они занимаются поиском и спасением терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов.