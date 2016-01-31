Медведев перед совещанием по ОПК осмотрел новый оборонный завод в Кирове
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На церемонии открытия производства АО «Кировское машиностроительное предприятие», входящего в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Киров, 20.02.2016
Источник: twitter.com/rogozin
Премьер-министру РФ показали макет предприятия и небольшой ролик о создании завода и выполняемых здесь задачах
КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел в Кирове цеха нового оборонного завода, введенного в строй в прошлом году - "Кировского машиностроительного предприятия" ("КМП"). Здесь же позднее глава правительства проведет совещание о развитии мощностей отечественного ОПК.
Во время обхода цехов пояснения премьеру давали гендиректор концерна "Алмаз-Антей", в состав которого входит предприятие, Ян Новиков и руководитель "КМП" Эдуард Носков. Председателя кабмина также сопровождали вице- премьер Дмитрий Рогозин, глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев и председатель Совета директоров "Алмаз-Антея" Михаил Фрадков.
Медведеву, в частности, показали макет предприятия и небольшой ролик о создании завода и выполняемых здесь задачах. Премьер также обошел цеха, ознакомившись непосредственно с оборудованием и процессом выполнения работ. После осмотра Медведев кратко пообщался с сотрудниками завода.
"Кировское машиностроительное предприятие" было введено в строй в феврале прошлого года. Производство на "КМП" включает механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов, нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления средств ПВО - серийной продукции концерна "Алмаз-Антей". При проектировании предприятия был использован принцип производственного процесса от заготовки до упаковки под одной крышей.
В целом технологии завода являются инновационными для большинства предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В частности, здесь размещено оборудование для скоростной обработки магниевых сплавов, большой комплекс современных высокопроизводительных станков, максимально автоматизированы процессы работ и система управления предприятием.
В настоящее время на "КМП" трудятся более 700 человек, к концу 2020 года этот показатель должен превысить 1,8 тыс. сотрудников.
31.01.2017
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