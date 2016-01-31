Иракские пилоты F-16 могут пострадать от указа Трампа



Истребитель Lockheed Martin F-16C Block 52 (бортовой номер 1622, серийный MA-14) ВВС Ирака, 15.08.2016, Таксон, США

Источник: Marco Papa / Airliners.net Истребитель Lockheed Martin F-16C Block 52 (бортовой номер 1622, серийный MA-14) ВВС Ирака, 15.08.2016, Таксон, СШАИсточник: Marco Papa / Airliners.net

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн (John McCain) выразил обеспокоенность, что постановление президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о запрете на въезд гражданам семи мусульманских стран может препятствовать обучению иракских военных летчиков в летном центре в Тусоне.

Здесь базируется 162-я эскадрилья ВВС Национальной гвардии США, оснащенная истребителями F-16, на которых обучаются иракские пилоты. Указ Трампа может прекратить въезд и переводчикам из Ирака, которые играют важную роль в подготовке летчиков.

Иракские пилоты обучаются в этом центре с 2012 года. Ирак закупил 36 тактических истребителей Lockheed Martin F-16IQ.