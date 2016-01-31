На кораблях Каспийской флотилии прошли учения по противодействию терроризму
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии "Волгодонск"
Источник: volgodonskgorod.ru
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Свыше 20 кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии были задействованы на учениях по противодействию терроризму в районе Астрахани и Махачкалы, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) во вторник.
"В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) город Астрахань и порт Махачкала проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил флотилии. В учении задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 10 единиц вооружения и военной техники и порядка 300 военнослужащих",- говорится в сообщении.
По легенде учения, территориальный центр управления флотилии получил данные о возможности проведения террористического акта в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.
Учение прошло в два этапа. На первом этапе на кораблях была объявлена боевая тревога, экипажи экстренно приготовили корабли к бою и походу. Кроме этого, было выполнено проворачивание винтов для уничтожения возможных боевых пловцов "противника", также была выставлена вооруженная вахта противоподводной диверсионной обороны.
"На следующем этапе дежурные корабли и катера, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне, используя гидроакустические станции наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр акватории и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования. Затем в целях уничтожения боевых пловцов условного противника было проведено учебное профилактическое гранатометание", - добавили в пресс-службе.
После чего водолазные группы посмотрели подводную часть корпуса кораблей, катеров и судов для обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений, пояснили в ведомстве.
31.01.2017
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