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Минобороны РФ готово работать над законопроектом о Дне верности воинской присяге

01.02.2017 ИТАР-ТАСС 15 0
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ВМС РФ
ВМС РФ
Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Автор инициативы, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предлагала отмечать День верности воинской присяге 4 января в память о том, как моряки-черноморцы в 1992 году отказались принимать присягу Украины

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ готово включиться в работу над законопроектом об учреждении в России новой памятной даты - Дня верности воинской присяге. Об этом рассказала ТАСС автор инициативы, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Парламентарий напомнила, что в конце прошлого года она подготовила соответствующий законопроект и направила письмо руководству оборонного ведомства с просьбой высказать мнение относительно места памятной даты в календаре. Сама Ковитиди предлагала отмечать День верности воинской присяге 4 января в память о том, как моряки-черноморцы в 1992 году отказались принимать присягу Украины и заявили о готовности подчиняться лишь приказам российского Министерства обороны.

"Прежде чем будут поданы документы в установленном порядке, мне хотелось услышать позицию Минобороны. Из ответа, который поступил буквально два дня назад, следует, что министерство готово участвовать в рассмотрении этого законопроекта", - заявила Ковитиди и привела в подтверждение своих слов цитату из письма замминистра обороны РФ Николая Панкова о том, что "Министерство обороны РФ готово принять участие в рассмотрении законопроекта при поступлении его в установленном законом порядке".

Сенатор также отметила, что Минобороны РФ "при рассмотрении этого вопроса полагает целесообразным учесть профессиональное мнение еще и специалистов в области истории", а также принять во внимание, что военная история России "имеет множество других, не менее значимых примеров верности воинской присяге".

Ковитиди намерена проконсультироваться по этому вопросу с экспертами в области истории России. "Я думаю, что мы будем работать с Российским военно-историческим обществом, может быть, к этому привлечем и специалистов наших вузов", - заявила она.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
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