В ДРК потеряны вертолеты Ми-24 с грузинским и белорусским экипажами



Вертолет Ми-24В (регистрационный номер 9Т-НМ19) ВВС ДРК. Гома, 17.11.2012

Источник: Guido Potters / www.airliners.net Вертолет Ми-24В (регистрационный номер 9Т-НМ19) ВВС ДРК. Гома, 17.11.2012Источник: Guido Potters / www.airliners.net

В восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) в горной местности в провинции Северная Киву примерно в 100 км севернее Гома утром 27 января 2017 года разбились два боевых вертолета Ми-24 ВВС ДРК. Бельгийское информационное агентство Belga сообщило, что во время выполнения разведывательного полета парой для обнаружения повстанцев из группировки М23, один из вертолетов задел лопастями несущего винта верхушки деревьев в районе горы Микено на высоте примерно 500 метров и потерпел крушение. Второй вертолет, потеряв визуальный контакт с первой машиной, предпринял ее поиски и также разбился - вероятно, по той же причине. Однако по другому сообщению, вертолеты, возможно, были сбиты повстанцами из переносных ЗРК "Стрела".

Как сообщает армянский веб-ресурс razm.info cо ссылкой на грузинские источники, экипаж одного вертолета состоял из граждан Грузии, а второго - из граждан Белоруссии. Грузинский экипаж совершил аварийную посадку, вертолет под управлением граждан Белоруссии потерпел крушение. Известно, что все пятеро людей, находившихся на борту "белорусского" вертолета (трое членов экипажа из Белоруссии и двое офицеров ДРК) получили ранения. На борту "грузинского" вертолета находились четверо (три члена экипажа и один офицер ДРК), на 30 января они числились пропавшими без вести. Сильные дожди с вечера 27 января затрудняли поиск этого вертолета.

Информацию также подтвердили в министерстве обороны Грузии, сообщает грузинский новостной сайт Interpressnews. В комментарии министерства обороны Грузии сообщается, что летчики не имеют никакого отношения к вооруженным силам Грузии и находятся на территории ДРК в качестве частных лиц.

Согласно информации южноафриканского военного обозревателя Дэррена Оливье, место крушения одного вертолета Ми-24 было днем 27 января обнаружено парой боевых вертолетов Denel Rooivalk из состава южноафриканского контингента Cил ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO), после чего все пятеро людей, находившихся на борту разбившегося "белорусского" вертолета, были эвакуированы южноафриканским транспортным вертолетом Oryx в госпиталь в Гома.

По одному из сообщений, четверо находившихся на борту "грузинского" вертолета, включая трех грузинских членов экипажа (в сообщении названных "русскими") и полковника ДРК Квасундове, были утром 28 января расстреляны повстанцами. Перед этим вечером 27 января полковник Квасундове связался со своими родственниками по мобильному телефону, однако затем связь прервалась.

Предположительно, потерянные вертолеты являются двумя из четырех вертолетов Ми-24В, полученных в мае 2010 года с Украины, перед поставкой вертолеты прошли ремонт на ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (регистрационные номера ДРК полученных вертолетов с 9Т-НМ16 по 9Т-НМ19).