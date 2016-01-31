Владимир Путин назначил Александра Фомина замглавы Минобороны, Дмитрия Шугаева – главой ФСВТС



Александр Фомин

Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости Александр ФоминИсточник: Алексей Дружинин / РИА Новости

ЦАМТО, 31 января. Президент России Владимир Путин своим указом назначил Александра Фомина заместителем министра обороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Назначить Фомина Александра Васильевича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

А.Фомин ранее занимал пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Тем же указом президент назначил Шугаева Дмитрия Евгеньевича директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.