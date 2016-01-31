Комплекс НИТКА в Ейске примут в эксплуатацию в 2017 году



Летный тренажер палубной авиации НИТКА

Источник: Глеб Щелкунов / Известия Летный тренажер палубной авиации НИТКАИсточник: Глеб Щелкунов / Известия

ЦАМТО, 31 января. Тренировочный комплекс морской авиации НИТКА в Ейске будет принят в эксплуатацию в 2017 году. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил командующий морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин в ходе церемонии в Жуковском.

В подмосковном Жуковском во вторник прошла торжественная церемония присвоения модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н имени генерал-полковника Виктора Павловича Потапова – командующего авиацией ВМФ в 1988-1994 годах.

«На сегодняшний день испытательный комплекс в Саках у нас полностью работает, а Ейск у нас проходит государственные испытания и частично работает на морскую авиацию. В этом году мы закончим государственные испытания полностью», – сказал И.Кожин на церемонии.

Он добавил, что после того, как НИТКА в Ейске будет принята в эксплуатацию, на аналогичном комплексе в Саках начнется модернизация, которая продлится ориентировочно 5 лет, передает «РИА Новости».