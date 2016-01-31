"Абрамсы" перебросят из Польши в Прибалтику
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Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений в Пабраде, Литва
Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis
Часть танков "Абрамс" будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений. Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета The Wall Street Journal.
По информации издания, отправка американских танков в эти страны призвана показать приверженность США интересам их союзников. О каком количестве бронетехники идет речь, не уточняется.
30 января стало известно, что американский военный тягач въехал в дорожное ограждение в окрестностях польского города Гожув-Великопольский (Любушское воеводство на западе страны).
Развертывание американской танковой бригады в Польше началось в начале января 2017 года, сейчас оно практически завершено. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.
31.01.2017
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