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"Абрамсы" перебросят из Польши в Прибалтику

01.02.2017 Lenta.ru 17 0
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M1A2 Abrams
Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений в Пабраде, Литва
Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis

Часть танков "Абрамс" будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений. Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, отправка американских танков в эти страны призвана показать приверженность США интересам их союзников. О каком количестве бронетехники идет речь, не уточняется.

30 января стало известно, что американский военный тягач въехал в дорожное ограждение в окрестностях польского города Гожув-Великопольский (Любушское воеводство на западе страны).

Развертывание американской танковой бригады в Польше началось в начале января 2017 года, сейчас оно практически завершено. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.

31.01.2017
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Латвия
Литва
Польша
США
Эстония
Продукция
Ml Abrams

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