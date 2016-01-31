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В ГД прокомментировали появление британского боевого корабля в Черном море

01.02.2017 РИА Новости 21 0
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Diamond
Эсминец Diamond. Фото пресс-службы Министерства обороны Великобритании

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Заход британского боевого корабля HMS Diamond в Черное море не представляет никакой опасности для крымского региона, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

"Все военные эксперты прекрасно знают, что, зайдя в Черное море, иностранным кораблям стоит вести себя осторожно и в рамках приличий. Они могут сколько угодно поддерживать украинскую демократию, самое главное, чтобы не перегнули палку и не забыли, что Британия уже не царица морей", - сказал Бальбек.

По его мнению, когда решается вопрос о дальнейшем диалоге между Россией и Западом, "бряцать оружием у российских границ по крайне мере неразумно, а для некоторых - опасно".

В минувшее воскресенье газета Daily Mail сообщила, что впервые после окончания холодной войны один из самых современных кораблей королевского флота Великобритании - возглавляющий оперативную группу НАТО эскадренный миноносец HMS Diamond, оснащенный противовоздушными ракетами Sea Viper, способными уничтожать реактивные самолеты и беспилотные летательные аппараты противника на расстоянии до 70 миль, - идет в Черное море. На борту эсминца находятся около 60 десантников британской службы кораблей специального назначения.

Издание полагает, что Diamond поможет защитить 650 британских солдат, которые принимают участие в тайных учениях на Украине, и называет это решение британского премьер-министра Терезы Мэй "эффектной демонстрацией силы". Прибытие эсминца в Черное море должно совпасть с размещением британских солдат в странах Восточной Европы.

31.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Великобритания
Россия
Украина
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