В ГД прокомментировали появление британского боевого корабля в Черном море
|
Отрасли и сферы: Флот + Глобальная безопасность
|
Эсминец Diamond. Фото пресс-службы Министерства обороны Великобритании
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Заход британского боевого корабля HMS Diamond в Черное море не представляет никакой опасности для крымского региона, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
"Все военные эксперты прекрасно знают, что, зайдя в Черное море, иностранным кораблям стоит вести себя осторожно и в рамках приличий. Они могут сколько угодно поддерживать украинскую демократию, самое главное, чтобы не перегнули палку и не забыли, что Британия уже не царица морей", - сказал Бальбек.
По его мнению, когда решается вопрос о дальнейшем диалоге между Россией и Западом, "бряцать оружием у российских границ по крайне мере неразумно, а для некоторых - опасно".
В минувшее воскресенье газета Daily Mail сообщила, что впервые после окончания холодной войны один из самых современных кораблей королевского флота Великобритании - возглавляющий оперативную группу НАТО эскадренный миноносец HMS Diamond, оснащенный противовоздушными ракетами Sea Viper, способными уничтожать реактивные самолеты и беспилотные летательные аппараты противника на расстоянии до 70 миль, - идет в Черное море. На борту эсминца находятся около 60 десантников британской службы кораблей специального назначения.
Издание полагает, что Diamond поможет защитить 650 британских солдат, которые принимают участие в тайных учениях на Украине, и называет это решение британского премьер-министра Терезы Мэй "эффектной демонстрацией силы". Прибытие эсминца в Черное море должно совпасть с размещением британских солдат в странах Восточной Европы.
31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2017 Колумнист Die Zeit опасается, что США и Китай возьмутся за оружие
01.02.2017 Командующий норвежскими вооруженными силами: Россия пытается подорвать НАТО (VG, Норвегия)
01.02.2017 У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
01.02.2017 В Румынии идут острые дискуссии по вопросу оборонного бюджета
31.01.2017 От нашего стола – сербскому столу
31.01.2017 Политики и аналитики в Вашингтоне провели игровую оборону стран Балтии от России
31.01.2017 Пограничный корабль «Полярная звезда» прибыл к месту постоянного базирования в порт Мурманска
31.01.2017 Business Insider составил список самого смертоносного российского оружия