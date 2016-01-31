Глава ФСВТС Александр Фомин назначен замминистра обороны



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в свою очередь стал замглавы "Ростеха" Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина замминистра обороны РФ.

Директором ФСВТС в свою очередь назначен замглавы "Ростеха" Дмитрий Шугаев.

"Назначить Александра Фомина заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Дмитрия Шугаева - директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в тексте указа, который публикует пресс-служба Кремля.

Дмитрий Шугаев в "Ростехе" занимался вопросами внешнеэкономической деятельности, в частности, отвечал за реализацию политики корпорации в области внешнеэкономической и рекламно-выставочной деятельности, руководил деятельностью представительств корпорации в иностранных государствах и в регионах России. В компании работал с 2008 года. До этого с 2001 года работал на разных управленческих должностях в "Рособоронэкспорте".

Александр Фомин начал работу в ФСВТС в 2005 году на посту заместителя директора, возглавил ведомство в 2012 году.

Таким образом, в силовых ведомствах продолжается серия кадровых перестановок. Так, в конце декабря бывший замглавы Минобороны Анатолий Антонов покинул свой пост и был назначен заместителем министра иностранных дел РФ. В Минобороны он занимался вопросами международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества.