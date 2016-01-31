Минобороны Индии продлило сроки разработки КР «Нирбхей» на 18 месяцев



Испытательный пуск индийской крылатой ракеты Nirbhay на полигоне Чандипур 12 марта. Источник: livefist.blogspot.in Испытательный пуск индийской крылатой ракеты Nirbhay на полигоне Чандипур 12 марта. Источник: livefist.blogspot.in

ЦАМТО, 31 января. Минобороны Индии приняло решение о продлении на 18 месяцев сроков реализации программы создания способной нести ядерную боевую часть национальной КР «Нирбхей» (Nirbhay), последний испытательный пуск которой завершился неудачей 21 декабря 2016 года.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», министр обороны Манохар Паррикар одобрил данный шаг в начале января, обязав группу разработчиков усовершенствовать боеприпас для устранения технических проблем к июню 2018 года. Ранее предполагалось, что проект будет завершен 31 декабря 2016 года.

Как сообщал ЦАМТО, 21 декабря после старта с Комплексного испытательного полигона (Integrated Test Range) бортовое программное обеспечение управления полетом запущенной с использованием специально разработанной подвижной пусковой установки «Нирбхей» работало со сбоями, что привело к потере тяги твердотопливного ускорителя. В результате ракета отклонилась от заданной траектории полета, что потребовало подачи команды на ее самоуничтожение над Бенгальским заливом всего через четыре минуты после старта.

DRDO позиционирует «Нирбхей» как первую национальную дозвуковую крылатую ракету большой дальности. Разработка КР осуществляется Институтом авиастроения (Aeronautical Development Establishment – ADE) DRDO. Первый пуск КР неоднократно откладывался из-за неназванных технических проблем. Первоначально предполагалось провести испытания осенью 2012 года, затем они были перенесены на зиму 2012 года, позднее – на февраль 2013 года. В результате первый пуск был произведен только 12 марта 2013 года. Старт прошел успешно, ракета выбрала курс на цель, однако на середине маршрута полета стала отклоняться от него из-за сбоя в инерциальной навигационной системе, разработанной Центром исследований «Имарат» (RCI). С целью обеспечения безопасности через 20 мин. после пуска было принято решение о подаче команды на самоликвидацию ракеты, преодолевшей к тому времени 250 км.

Второй испытательный пуск КР был выполнен 17 октября 2014 года. Полет ракеты продлился около 1 ч и 10 мин. Испытания были признаны «частично успешными». Сообщалось, что все системы ракеты функционировали удовлетворительно и соответствовали заданным параметрам. Третий испытательный пуск в октябре 2015 года завершился неудачей. Полет ракеты был прерван спустя 10 мин. после старта. Тогда испытательный образец преодолел лишь 128 км.

Специалисты Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) не комментируют результаты испытательных полетов. По мнению же источников «Джейнс» в промышленности, вероятной причиной отказа «Нирбхей» является настойчивое стремление DRDO продолжать практические испытания КР, несмотря на повторяющиеся проблемы с системой управления полетом и бортовыми навигационными системами. Ранее Институт авиастроения обвинил Центр исследований «Имарат» в поставке некачественного оборудования, в то же время последний обвиняет ADE в недоработке программного обеспечения.

В начале 2016 года комиссия по расследованию, возглавляемая специалистами Национальных аэрокосмических лабораторий (NAL – National Aerospace Laboratorys), рекомендовала воздержаться от дальнейших испытаний до устранения имеющихся недостатков. Тем не менее, давление руководства Министерства обороны и DRDO вынудило разработчиков ускорить четвертый этап испытаний, несмотря на наличие технических проблем.

Длина ракеты «Нирбхей» составляет 6 м, диаметр – 0,52 м, размах крыла – 2,7 м, масса – около 1 т. Для пуска КР используется тведотопливный стартовый ускоритель, созданный лабораторией передовых систем (Advanced Systems Laboratory – ASL). После достижения заданной высоты и скорости ускоритель отделяется и включается турбореактивный двигатель, который должен обеспечить скорость 0,8-0,9М и возможность поражения цели на дальностях до 1000 км. Согласно расчетам, ракета может выполнять крейсерский полет на высотах от 4,8 км до 50 м с целью обеспечения незаметности для РЛС противника. В зависимости от поставленной задачи, «Нирбхей» может нести боевую часть массой 300-400 кг, в т.ч. ядерную боеголовку мощностью до 12 кт.