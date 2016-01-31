В Румынии идут острые дискуссии по вопросу оборонного бюджета



Премьер-министр Румынии Чолош Дачиан на церемонии передачи первых F-16, 07.10.2016

Источник: МО Румынии Премьер-министр Румынии Чолош Дачиан на церемонии передачи первых F-16, 07.10.2016Источник: МО Румынии

ЦАМТО, 31 января. Президент Румынии Клаус Йоханнес раскритиковал правительство за недостаточное финансирование обороны в проекте бюджета на 2017 год, указав, что национальная безопасность должна стать в нынешних условиях приоритетом для руководства страны.

По информации «Ассошиэйтед Пресс», в письме, направленном 26 января премьер-министру Сорину Гриндяну, президент Румынии Клаус Йоханнес заявил, что правительство должно выполнить условия межпартийного соглашения о выделении на оборону средств в объеме 2% валового внутреннего продукта. Переданный правительством проект бюджета предполагал выделение на оборонные нужды лишь 1,5% ВВП. Поскольку президент Румынии несет ответственность за национальную безопасность, он назвал сокращение расходов на оборону и безопасность «серьезной ошибкой».

Министерство финансов 27 января предложило измененный проект бюджета, который предусматривает увеличение бюджета Министерства обороны, однако снижает уровень финансирования разведывательных служб. Так, финансирование Министерства обороны предложено увеличить с 11 млрд. лей (2,4 млрд. евро) до 16,3 млрд. лей (3,6 млрд. евро) или 2% ВВП, а средства, ассигнованные Румынской разведывательной службе (SRI), сократить на 9,4% по сравнению с 2016 годом – до 1,7 млрд. лей (377 млн. евро).

В ответ президент К.Йоханнес принял решение провести 31 января заседание Высшего совета по национальной обороне (CSAT) с целью оценки бюджетов силовых структур.

Как планируется, правительство вновь обсудит проект бюджета на 2017 год 31 января после заседания Высшего совета по национальной обороне. Затем проект будет направлен в парламент для окончательного утверждения.

Согласно требованиям НАТО, государства-члены альянса должны ежегодно направлять на оборону финансовые средства в размере 2% от ВВП. Тем не менее, на текущий момент лишь несколько государств выполняют данную рекомендацию.