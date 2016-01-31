

Противолодочный самолет Ил-38

Источник: pro100news.info Противолодочный самолет Ил-38Источник: pro100news.info

ЦАМТО, 31 января. В Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова 31 января состоится церемония, посвященная присвоению модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н имени генерал-полковника авиации Виктора Потапова, командующего морской авиацией ВМФ в 1988-1994 годах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, одновременно состоится церемония передача самолета от Авиационного комплекса имени С.В.Ильюшина в состав морской авиации ВМФ России. В этот же день планируется перелет самолета Ил-38Н с аэродрома ЛИИ им. М.М.Громова на аэродром постоянного базирования в Ейске.

В церемонии примут участие начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин, представители Объединенной авиастроительной корпорации и Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина.

Как сообщил генерал-майор Игорь Кожин накануне церемонии, «создание авиационного противолодочного комплекса Ил-38Н на базе самолета Ил-38, оснащенного радиоэлектронным комплексом «Новелла», позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в 4 раза, стало одним из перспективных направлений развития противолодочной авиации».

По его словам, обучение специалистов для летной и технической эксплуатации самолета Ил-38Н осуществляется в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. Уже в 2008 г. в Центре была развернута работа по освоению Ил-38Н с комплексом «Новелла». С этой целью преподаватели Центра прошли теоретическую подготовку, а также были разработаны программы обучения и учебно-методические материалы.

В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ.

С помощью новой поисково-прицельной системы «Новелла-П-38» модернизированный самолет может успешно решать задачи поиска и уничтожения подводных лодок, причем с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений, радиоэлектронного наблюдения за морем, постановки минных заграждений, поиска и спасения людей на море, а также экологического мониторинга водной поверхности.

Справочно:

Ил-38Н – дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений.

Объединенная авиастроительная корпорация в рамках контракта, предусматривающего серийную модернизацию самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России, выполняет работы по установке на них новой поисково-прицельной системы «Новелла-П-38», что значительно расширяет объем решаемых задач и боевые возможности самолета.