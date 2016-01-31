Бомбардировщики российских ВКС нанесли новый удар по объектам террористов ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор



Ту-22М3. Источник: photosight.ru Ту-22М3. Источник: photosight.ru

ЦАМТО, 31 января. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев 30 января с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника.

Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.