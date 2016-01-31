Бомбардировщики российских ВКС нанесли новый удар по объектам террористов ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
|
Ту-22М3. Источник: photosight.ru
ЦАМТО, 31 января. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев 30 января с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника.
Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.
Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2017 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии
25.01.2017 Шесть российских Ту-22м3 нанесли удар по складам боевиков ИГ в Сирии
24.01.2017 Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор
24.01.2017 Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора
23.01.2017 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевшие из России, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
19.08.2016 Авиация ВКС РФ нанесла групповой удар по объектам ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор