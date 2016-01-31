Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МО РФ начало отбор кандидатов на участие в конкурсе «Лучший проект в сфере информационных технологий»

01.02.2017 ЦАМТО 20 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ на полигоне "Капустин Яр"
Источник: twower.livejournal.com

ЦАМТО, 31 января. С 15 по 31 мая в Минобороны России пройдет конкурс на лучший проект в сфере развития информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, цель ежегодного конкурса – выявление талантливых специалистов, в том числе среди военнослужащих, создание условий для внедрения новых научных и практических результатов в сфере развития информационных технологий, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач, а также уточнение приоритетных направлений развития информационных технологий.


По итогам конкурса материалы лучших работ могут быть направлены в органы военного управления для оценки целесообразности их использования в рамках работ по заказу Минобороны России.


Организатор конкурса – Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации (ГУРИТТ).


Конкурсные работы необходимо направлять в адрес ГУРИТТ (119160, г.Москва, Фрунзенскае наб., 22/2) до 28 апреля 2017 года. Контактный телефон: 8 (495) 498-32-74.


Информация о порядке оформления заявок для участия в конкурсе опубликована на официальном сайте Минобороны России.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 01.02 00:06
  • 5
ВМС Литвы приняли на вооружение четвертый сторожевой корабль класса «Флайвефискен»
  • 01.02 00:06
  • 27
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 00:02
  • 646
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 31.01 23:18
  • 28
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 31.01 22:49
  • 33
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 31.01 22:21
  • 6
МиГ-35 и J-10C - конкуренты на внешних рынках
  • 31.01 22:08
  • 8
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 21:33
  • 4
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 31.01 21:18
  • 16
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 20:47
  • 34
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 31.01 19:34
  • 122
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 31.01 19:13
  • 4171
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 31.01 19:10
  • 7
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 18:32
  • 2
"Ъ": Воронежский механический завод отдадут под управление НПО "Энергомаш"
  • 31.01 18:28
  • 1
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству Восточного
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  