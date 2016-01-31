МО РФ начало отбор кандидатов на участие в конкурсе «Лучший проект в сфере информационных технологий»
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Военнослужащие ВС РФ на полигоне "Капустин Яр"
Источник: twower.livejournal.com
ЦАМТО, 31 января. С 15 по 31 мая в Минобороны России пройдет конкурс на лучший проект в сфере развития информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, цель ежегодного конкурса – выявление талантливых специалистов, в том числе среди военнослужащих, создание условий для внедрения новых научных и практических результатов в сфере развития информационных технологий, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач, а также уточнение приоритетных направлений развития информационных технологий.
По итогам конкурса материалы лучших работ могут быть направлены в органы военного управления для оценки целесообразности их использования в рамках работ по заказу Минобороны России.
Организатор конкурса – Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации (ГУРИТТ).
Конкурсные работы необходимо направлять в адрес ГУРИТТ (119160, г.Москва, Фрунзенскае наб., 22/2) до 28 апреля 2017 года. Контактный телефон: 8 (495) 498-32-74.
Информация о порядке оформления заявок для участия в конкурсе опубликована на официальном сайте Минобороны России.
31.01.2017
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