Начались испытания первого вертолета Ка-52 для экспорта в Египет



Боевой вертолет Ка-52 в песочном камуфляже

Источник: defence-blog.com Боевой вертолет Ка-52 в песочном камуфляжеИсточник: defence-blog.com

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Испытания первого боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", предназначенного на экспорт, начались на мощностях Арсеньевской авиационной компании "Прогресс", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

О заключении контракта на поставку Египту вертолетов Ка-52 "Аллигатор" заявил в декабре 2015 года гендиректор компании Александр Михеев.

"Первая партия "Аллигаторов", запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями государственного контракта, была передана министерству обороны Российской Федерации с опережением графика еще в декабре прошлого года. В 2017 году производство этих вертолетов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт. Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания", - говорится в сообщении.

Ка-52 - модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула", он предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов.