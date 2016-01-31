Ъ: руководителей предприятий ОПК хотят одеть в форму
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Ситуационный центр ЦКП рассчитан примерно на 50 рабочих мест. На каждом - компьютер, веб-камера и микрофон.
Источник: Министерство обороны РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Единый стандарт формы могут ввести для руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает "Коммерсант".
Как пишет издание, вопрос о введении формы для руководства оборонных предприятий был впервые поднят на коллегии Минобороны в конце июля 2016 года, когда "военные выступали в форме, главы предприятий надели костюмы, начальники цехов были в свободной одежде, а сотрудники рангом ниже попали в объективы видеокамер в майках".
"Это вызвало у министра "непонимание", после чего вопрос о введении единого стандарта одежды "для оборонщиков" был вынесен на коллегию", - сказал источник газеты в Минобороны.
По словам собеседника издания, предлагаемая форма похожа на повседневные костюмы военных.
"Ее предложено сделать в черных тонах… На груди слева будут располагаться государственные награды РФ, знаки отличия Минобороны РФ (предназначенные для ношения без колодок), а также знаки отличия в виде лент на планках, ниже - фамилия и инициалы должностного лица. На груди справа будет плашка с наименованием организации, а на правом плече - нарукавный знак с эмблемой компании", - пишет газета.
Издание отмечает, что представители ОПК, к которым журналисты обратились за комментарием, "либо отказывались говорить про рекомендации Минобороны", "либо говорили, что о подобной инициативе им ничего не известно".
31.01.2017
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