В 2017 году Польша начнет получать самоходные минометы RAK
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120 мм самоходный миномет RAK
Источник: Stalowka.NET
Первые поставки самоходной минометной системы RAK 120 мм для вооруженных сил Польши состоятся в четвертом квартале 2017 года.
Это позволит обновить возможности огневой поддержки польской армии огнем непрямой наводкой.
В апреле 2016 стало известно о заключении контракта HSW с армией Польши на закупку 64 минометов RAK на шасси Rosomak 8x8. В контракт также входит поставка 32 командно-штабных машин AWD. Поставки планируется осуществлять темпом по 8 единиц в год. Общая стоимость контракта, включая самоходные минометы и заряжающие машины, составила 252 млн долларов США.
Сергей Вэй
31.01.2017
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