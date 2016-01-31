В 2017 году Польша начнет получать самоходные минометы RAK



120 мм самоходный миномет RAK

Источник: Stalowka.NET 120 мм самоходный миномет RAKИсточник: Stalowka.NET

Первые поставки самоходной минометной системы RAK 120 мм для вооруженных сил Польши состоятся в четвертом квартале 2017 года.

Это позволит обновить возможности огневой поддержки польской армии огнем непрямой наводкой.

В апреле 2016 стало известно о заключении контракта HSW с армией Польши на закупку 64 минометов RAK на шасси Rosomak 8x8. В контракт также входит поставка 32 командно-штабных машин AWD. Поставки планируется осуществлять темпом по 8 единиц в год. Общая стоимость контракта, включая самоходные минометы и заряжающие машины, составила 252 млн долларов США.

Сергей Вэй