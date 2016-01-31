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Корабль "Прогресс" освободит место на МКС для нового лабораторного модуля "Наука"

01.02.2017 ИТАР-ТАСС 33 0
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Источник: © nasa.gov

Планируется, что корабль отстыкуется от станции с отсеком "Пирс", после чего оба аппарата затопят в Тихом океане

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" должен освободить место на российском сегменте Международной космической станции (МКС) для нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", отстыковав и затопив малый модуль "Пирс" в Тихом океане, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Планируется, что транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-06" осуществит стыковку к отсеку "Пирс", где и будет находиться до отделения. От МКС корабль отстыкуется совместно с этим модулем, чтобы освободить стыковочный узел для многофункционального лабораторного модуля "Наука", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Как рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, предварительно запуск "Прогресса" намечен на 14 июня. В ракетно-космической корпорации "Энергия", которая осуществляет эксплуатацию российского сегмента МКС, сроки проведения запуска прокомментировать не смогли. Как пояснил собеседник, сроки сведения модуля "Пирс" с орбиты будут зависеть от готовности к запуску модуля "Наука".

По словам источника агентства, запуск "Науки" к МКС в планах-графиках стоит на декабрь 2017 года. После старта и выхода модуля на орбиту он будет находиться в автономном полете двое суток. В течение этого времени будут проверяться работоспособность его систем навигации и причаливания, а также работа двигательной установки, с помощью которой он сам должен добраться до МКС и причалить к станции. Только после подтверждения информации о работоспособности всех систем модуля, будут дана команда на отстыковку "Прогресса".

Такая предосторожность необходима, чтобы не остаться и без одного, и без другого модулей сразу в случае нештатной ситуации.

Модули МКС

Стыковочный отсек "Пирс" был запущен на орбиту в составе специализированного грузового корабля "Прогресс М-СО1" 15 сентября 2001 года. 17 сентября он пристыковался к нижнему стыковочному узлу модуля "Звезда". Отсек разработан и изготовлен в РКК "Энергия" и имеет двойное назначение. Он может использоваться как шлюзовой отсек для выходов в открытый космос двух членов экипажа и служить дополнительным портом для стыковки с МКС пилотируемых кораблей.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году, первоначально рассматривая его как дублер блока "Заря" - первого модуля МКС. В 2004 году было принято решение о преобразовании этого модуля в полноценный летный модуль научного назначения с запуском в 2007 году. Старт постоянно откладывался, а в декабре 2013 года МЛМ отправили на предприятие-изготовитель Центр им. Хруничева из-за обнаружения посторонних частиц в двигательной системе.

Стартовая масса МЛМ достигает 20,3 тонны, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры. Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН

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