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Грузовой корабль "Прогресс МС-03" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

01.02.2017 ИТАР-ТАСС 16 0
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Корабль "Прогресс"
Грузовой космический корабль "Прогресс"
Источник: fedpress.ru

В феврале ему на смену запустят корабль "Прогресс МС-05"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-03" во вторник отстыкуют от Международной космической станции и в тот же день сведут с орбиты, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами.

"Отстыковка корабля от станции запланирована на 31 января в 17:25 мск", - сказали в ЦУПе.

По предварительным расчетам баллистической службы Центра, в 21:10 мск корабль начнет вход в атмосферу Земли, а в 21:24 мск не сгоревшие в плотных слоях атмосферы элементы конструкции корабля достигнут поверхности Тихого океана в несудоходном районе, на так называемом "кладбище космических кораблей". Ему на смену 22 февраля планируется запустить корабль "Прогресс МС-05". Предыдущий по счету корабль "Прогресс МС-04" был потерян во время аварии ракеты- носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года.

Грузовой корабль "Прогресс МС-03" был запущен к МКС с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-У" 17 июля 2016 года. Он пристыковался к станции 19 июля. Корабль доставил более 2 тонн грузов, в том числе топливо, воздух, продукты, оборудование для поддержания работы станции, средства для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также посылки для космонавтов и астронавтов.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН

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