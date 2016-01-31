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Морская авиация ВМФ РФ в ближайшее время получит около 30 модернизированных Ил-38Н

01.02.2017 ИТАР-ТАСС 20 0
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Противолодочный самолет Ил-38Н
Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75138). Жуковский, 23.03.2015
Источник: Николай Савиных / russianplanes.net

Очередной самолет будет передан авиации ВМФ уже во вторник. Самолету будет присвоено имя "Виктор Потапов"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Морская авиация ВМФ России в ближнесрочной перспективе планирует получить около 30 модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н. Об этом сообщил ее начальник генерал-майор Игорь Кожин.

Очередной самолет будет передан авиации ВМФ уже во вторник. Самолету будет присвоено имя "Виктор Потапов".

"Создание авиационного противолодочного комплекса Ил-38Н на базе самолета Ил-38, оснащенного радиоэлектронным комплексом "Новелла", позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в четыре раза и имеющим возможность выполнять задачи разведки и целеуказания, стало одним из перспективных направлений развития противолодочной авиации. В ближнесрочной перспективе для Морской авиации ВМФ планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38", - сказал Кожин.

По его словам, обучение специалистов для летной и технической эксплуатации самолета Ил-38Н осуществляется в центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске, куда переданный сегодня самолет отправится после торжественной церемонии.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38

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