Морская авиация ВМФ РФ в ближайшее время получит около 30 модернизированных Ил-38Н



Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75138). Жуковский, 23.03.2015

Источник: Николай Савиных / russianplanes.net Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75138). Жуковский, 23.03.2015Источник: Николай Савиных / russianplanes.net

Очередной самолет будет передан авиации ВМФ уже во вторник. Самолету будет присвоено имя "Виктор Потапов"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Морская авиация ВМФ России в ближнесрочной перспективе планирует получить около 30 модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н. Об этом сообщил ее начальник генерал-майор Игорь Кожин.

Очередной самолет будет передан авиации ВМФ уже во вторник. Самолету будет присвоено имя "Виктор Потапов".

"Создание авиационного противолодочного комплекса Ил-38Н на базе самолета Ил-38, оснащенного радиоэлектронным комплексом "Новелла", позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в четыре раза и имеющим возможность выполнять задачи разведки и целеуказания, стало одним из перспективных направлений развития противолодочной авиации. В ближнесрочной перспективе для Морской авиации ВМФ планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38", - сказал Кожин.

По его словам, обучение специалистов для летной и технической эксплуатации самолета Ил-38Н осуществляется в центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске, куда переданный сегодня самолет отправится после торжественной церемонии.