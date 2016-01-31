Экипажи вертолетов Ми-24 и "Терминаторов" провели воздушный бой в Западной Сибири
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Прототип первого советского специализированного транспортно-боевого вертолёта Ми-24
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
В частности, летчики поразили воздушные цели, разыграв выход из-под ответного огня
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 авиабазы "Толмачево" провели воздушный бой на полигоне в Новосибирской области. В роли условного противника выступили транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор". Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 провели воздушный бой на полигоне в Новосибирской области. Летчики выполнили сложный пилотаж для занятия выгодных углов атаки и поразили воздушные цели, разыграв выход из-под ответного огня. На втором этапе экипажи провели воздушную разведку и нанесли условные удары по высаженному тактическому десанту условного противника, а также поддержали с воздуха подразделения мотострелков", - отметил Рощупкин.
В учении задействованы 10 вертолетов и около 50 человек личного состава. "В ходе воздушных маневров летчики отработали поиск неподготовленных площадок для приземления, взлет и посадку в сложных метеоусловиях, доставку грузов военного назначения и перевозку "раненых" под огневым воздействием условного противника", - добавил полковник.
31.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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