Противолодочный самолет Ил-38Н получит имя бывшего командующего авиацией ВМФ Потапова
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Мероприятие пройдет на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Один из модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н получит во вторник имя Виктора Потапова, командовавшего авиацией ВМФ с 1988 по 1994 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании ОАО "Ил".
"По согласованию с командованием Морской авиации ВМФ России, модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н будет присвоено имя Виктора Павловича Потапова, генерал-полковника авиации, командующего авиацией ВМФ", - сообщили в пресс-службе фирмы Ильюшина.
Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина проведет торжественную церемонию, посвященную присвоению имени самолету и окончанию цикла модернизации самолетов Ил-38Н. Мероприятие пройдет на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском.
"Также в этот день планируется перелет самолета с аэродрома ЛИИ на аэродром постоянного базирования", - добавили в компании.
Осенью 2016 года на летно-испытательной и доводочной базе компании "Ильюшин" начались наземные и летные испытания перед сдачей заказчику седьмого усовершенствованного противолодочного самолета Ил-38Н. Первую такую машину флот получил в конце 2014 года. Сейчас модернизированные самолеты базируются на авиабазах Тихоокеанского флота в Приморском крае и на Камчатке.
Модернизированный Ил-38Н оснащен навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла", который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой. Помимо решения противолодочных задач Ил-38Н способен выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки.
31.01.2017
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