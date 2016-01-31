Корвет "Совершенный" вышел в море



Построенный на АО "Амурский судостроительный завод" корвет "Совершенный" проекта 20380 на размагничивании. Большой Камень, октябрь 2016 года

Источник: ВКонтакте Построенный на АО "Амурский судостроительный завод" корвет "Совершенный" проекта 20380 на размагничивании. Большой Камень, октябрь 2016 годаИсточник: ВКонтакте

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, 30 января 2017 года в море на заводские ходовые испытания наконец-то впервые вышел первый построенный на Тихом океане на АО "Амурский судостроительный завод" корвет "Совершенный" проекта 20380.

Напомним, что контракт на строительство головного тихоокеанского корвета проекта 20380 с заводским номером 2101 был заключен АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Соответствующая закладка корвета "Совершенный" была произведена на АСЗ в Комсомольске-на-Амуре 30 июня 2006 года. Строительство корвета превратилось в долгострой, и соглашением от 12 февраля 2014 года контракт 2006 года на его постройку был расторгнут. Взамен в мае 2014 года Министерством обороны и АСЗ был заключен новый контракт на изготовление и поставку продукции для федеральных государственных нужд "Выполнение работ по строительству корабля проекта 20380 (зав. № 2101)" с обязательством АСЗ завершить строительство корабля заводским номером 2101 в соответствии с техническим проектом и утвержденной рабочей конструкторской документацией на корвет проекта 20380 с учетом ранее выполненных работ, приобретенных материалов, конструкций, оборудования, узлов и агрегатов, а также выплаченных АО "АСЗ" денежных средств.

22 мая 2015 года корвет "Совершенный" был выведен из строительного эллинга АСЗ в транспортно-спусковой плавучий док "Зея" проекта 17571, после чего в августе 2015 года был отбуксирован в этом доке на достроечно-испытательную базу АСЗ на АО "Дальневосточный завод "Звезда" в Большом Камне на побережье Тихого океана для осуществления достройки, дооснащения и проведения швартовных и заводских ходовых испытаний корабля. При этом сроки сдачи корабля снова неоднократно переносились. Ожидается, что корабль войдет в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке (ОКВС) Тихоокеанского флота с базированием на Камчатке (Завойко).

"Совершенный" стал первым боевым надводным кораблем, построенным на АСЗ более чем за 50 лет (последними построенными на предприятии боевыми надводными кораблями были большие ракетные корабли проекта 57бис). В настоящее время на АСЗ также ведется строительство трех следующих для этого завода корветов проекта 20380 - "Громкий" (заводской номер 2102, официально заложен 20 апреля 2012 года), "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103, заложен 22 июля 2015 года) и "Резкий" (заводской номер 2104, заложен 1 июля 2016 года).