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Минпромторг станет госзаказчиком военной электроники

01.02.2017 Военно-промышленный курьер 22 0
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А. Черникова и А. Брыкин
Алевтина Черникова, ректор МИСиС, и Арсений Брыкин, заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника»
Источник: education-events.ru

Заместитель генерального директора – статс-секретарь холдинга "Росэлектроника" (входящего в госкорпорацию Ростех) Арсений Брыкин избран заместителем председателя Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при Комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

На заседании под руководством первого заместителя председателя комитета Владимира Гутенева рассмотрены вопросы обеспечения импортозамещения и диверсификации продукции предприятий электронной и радиоэлектронной промышленности. В частности, участники заседания обсудили основные законодательные и нормативные факторы, определяющие состояние и перспективы развития отрасли, а также инициативу о законодательном закреплении за Минпромторгом РФ функций государственного заказчика по разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества электронно-компонентной базы для ВВСТ. В 2017 году Экспертный совет планирует также разработать регламенты формирования страховых запасов и применения ЭКБ иностранного производства.

30.01.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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