Минпромторг станет госзаказчиком военной электроники
|
|
Алевтина Черникова, ректор МИСиС, и Арсений Брыкин, заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника»
Источник: education-events.ru
Заместитель генерального директора – статс-секретарь холдинга "Росэлектроника" (входящего в госкорпорацию Ростех) Арсений Брыкин избран заместителем председателя Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при Комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
На заседании под руководством первого заместителя председателя комитета Владимира Гутенева рассмотрены вопросы обеспечения импортозамещения и диверсификации продукции предприятий электронной и радиоэлектронной промышленности. В частности, участники заседания обсудили основные законодательные и нормативные факторы, определяющие состояние и перспективы развития отрасли, а также инициативу о законодательном закреплении за Минпромторгом РФ функций государственного заказчика по разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества электронно-компонентной базы для ВВСТ. В 2017 году Экспертный совет планирует также разработать регламенты формирования страховых запасов и применения ЭКБ иностранного производства.
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.12.2014 В России создан Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры
17.11.2014 Чтобы не рухнула оборона в час "икс"
23.03.2012 «Итоги работы радиоэлектронной промышленности в 2011 году и основные задачи на 2012 год»
31.01.2017 В Госдуме на Экспертном совете по радиоэлектронике представители промышленности, Минобороны и Минпромторга в закрытом режиме обсудили «болевые точки» взаимодействия
25.08.2016 "Кастрюли вместо танков на заводах ОПК больше делать не будем"
25.05.2016 Мартышкин ГОЗ — часть II
24.02.2015 Омские машиностроители поддержали предложения Владимира Гутенева по ОПК