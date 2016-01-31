Минпромторг станет госзаказчиком военной электроники



Алевтина Черникова, ректор МИСиС, и Арсений Брыкин, заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника»

Источник: education-events.ru Алевтина Черникова, ректор МИСиС, и Арсений Брыкин, заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника»Источник: education-events.ru

Заместитель генерального директора – статс-секретарь холдинга "Росэлектроника" (входящего в госкорпорацию Ростех) Арсений Брыкин избран заместителем председателя Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при Комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

На заседании под руководством первого заместителя председателя комитета Владимира Гутенева рассмотрены вопросы обеспечения импортозамещения и диверсификации продукции предприятий электронной и радиоэлектронной промышленности. В частности, участники заседания обсудили основные законодательные и нормативные факторы, определяющие состояние и перспективы развития отрасли, а также инициативу о законодательном закреплении за Минпромторгом РФ функций государственного заказчика по разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества электронно-компонентной базы для ВВСТ. В 2017 году Экспертный совет планирует также разработать регламенты формирования страховых запасов и применения ЭКБ иностранного производства.