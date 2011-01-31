Американцы построили стенд для испытаний винтов конвертопланов



Двигатель-имитатор для испытания воздушных винтов

Источник: NASA Двигатель-имитатор для испытания воздушных винтовИсточник: NASA

Исследовательский центр Эймса в Калифорнии, принадлежащий NASA, получил новый стенд для испытания полноразмерных воздушных винтов конвертопланов. Как пишет Aviation Week, новый стенд построен взамен устаревшего, в котором проводились испытания винтов для конвертопланов XV-15 и V-22 Osprey. Этот стенд был разрушен во время неудачных испытаний в 1991 году.

Воздушные винты конвертопланов отличаются от таковых у вертолетов или самолетов. Они совмещают в себе качества вертолетных и самолетных винтов и должны показывать хорошие показатели тяги на всех режимах полетов. Основные параметры роторов конвертопланов можно просчитать заранее, однако проверить их можно только на специальном стенде.

Новый стенд позволит проверять воздушные винты диаметром до 7,9 метра на имитированных скоростях полета до 300 узлов (555,6 километра в час). Новые винты через универсальное крепление можно присоединять к валу двигателя-имитатора. Это специальная силовая установка, вал которой приводится в движение четырьмя электромоторами общей мощностью шесть тысяч лошадиных сил (4,5 тысячи киловатт).

Совместно электромоторы стенда способны развивать до 97,6 тысячи ньютон-метров. Стенд выполнен мобильным и может быть размещен в аэродинамических трубах шириной 12,2 метра и глубиной 24,4 метра или шириной 24,4 метра и длиной 36,6 метра. Платформа с двигателем-имитатором может поворачивать воздушный винт под углом к воздушному потоку для имитации бокового ветра.

В декабре прошлого года NASA провело испытания нового воздухозаборника и вентилятора для турбовентиляторных реактивных двигателей, которые рассчитаны на всасывание пограничного слоя. Проверки признали полностью успешными. Эти элементы прошли 17 «продувок» в аэродинамической трубе Исследовательского центра имени Гленна.

Первые продувочные испытания воздухозаборника и вентилятора проводились в стабильных условиях при скоростях воздушного потока от 0,55 до 0,78 числа Маха (679-963 километра в час). Проходящие испытания воздухозаборник и вентилятор проектируются для «утопленных» двигателей пассажирского самолета. Такие двигатели будут частично размещены внутри фюзеляжа самолета.

Василий Сычёв