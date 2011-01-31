Введен в строй первый построенный в Индонезии фрегат типа SIGMA



Введенный в строй ВМС Индонезии головной фрегат Raden Eddy Martadinata проекта SIGMA 10514. Сурабая, 23.01.2017

Источник: Yeya Kemboetz Введенный в строй ВМС Индонезии головной фрегат Raden Eddy Martadinata проекта SIGMA 10514. Сурабая, 23.01.2017Источник: Yeya Kemboetz

23 января 2017 года в Сурабае состоялась передача ВМС Индонезии первого построенного в Индонезии фрегата - корабля Raden Eddy Martadinata (бортовой номер "331") проекта SIGMA 10514. Корабль был построен на верфи индонезийского государственного судостроительного объединения PT PAL Indonesia (Persero) в Сурабае по проекту международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группы Damen Shipbuilding Group. Фрегат получил название в честь адмирала, бывшего морским министром и одновременно главнокомандующим ВМС Индонезии в 1959-1966 годах. На переданном флоту корабле отсутствует большая часть штатного вооружения.

Raden Eddy Martadinata построен в рамках контракта, заключенного 5 июня 2012 года министерством обороны Индонезии с голландским судостроительным предприятием Damen Schelde Naval Shipbuilding (входит в состав группы Damen) на постройку для индонезийского флота одного фрегата проекта SIGMA 10514. Постройка фрегата (обозначался как PKR-1) была осуществлена путем изготовления двух секций на Damen Schelde Naval Shipbuilding в голландском Флиссингене и на верфи Damen Romania в Галаце (Румыния), и пяти секций верфью PT PAL Indonesia в Сурабае, где и осуществлялась сборка корпуса. Резка стали для корпуса фрегата была начата в Сурабае в январе 2014 года, а церемония официальной закладки корабля состоялась там 16 апреля 2014 года. Cпуск на воду фрегата был произведен 18 января 2016 года, заводские ходовые испытания начаты 10 сентября 2016 года. В постройке корабля в Сурабае принимали участие около 70 специалистов группы Damen.

Предварительное соглашение о постройке этого фрегата проекта SIGMA 10514 было заключено Индонезией еще в августе 2010 года, тогда же заявлялось о планах индонезийского флота иметь в перспективе четыре таких корабля. 1 сентября 2013 года с Damen Schelde Naval Shipbuilding было подписано соглашение о строительстве на верфи PT PAL Indonesia в Сурабае второго фрегата I Gusti Ngurah Rai (бортовой номер "332") проекта SIGMA 10514. Постройка корабля (PKR-2) была начата в 2015 году, церемония официальной закладки состоялась 11 декабря 2015 года, а спуск на воду - 29 сентября 2016 года. Для второго фрегата Damen Schelde Naval Shipbuildng изготовило уже только одну корпусную секцию из семи.

Индонезийские фрегаты проекта SIGMA 10514 имеют полное водоизмещение 2365 тонн, длину 105,11 метров, ширину 14,08 метра и осадку 3,75 метра. Энергетическая установка двухвальная дизель-электрическая (CODOE), включает два дизельных двигателя мощностью по 9240 кВт, четыре дизель-генератора (два по 715 кВт и два по 435 кВт) и два электромотора. Наибольшая скорость хода 28 узлов, экономическая 18 узлов, малошумная 14 узлов. Дальность плавания 5000 миль экономическим ходом, автономность 20 суток. Полный запас топлива 300 тонн. Экипаж 122 человека.

Cостав вооружения по проекту включает две счетверенные пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса MBDA Exocet MM40 Block 3, 12-зарядную вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса MBDA MICA VL, одну 76-мм универсальную автоматическую артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, один 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Millenium, две 20-мм одноствольные автоматические установки, 324-мм противолодочные торпедные аппараты, а также вертолет взлетным весом до 10 тонн постоянного базирования в ангаре. Однако фактически на переданном флоту головном корабле из вооружения установлена пока только 76-мм артустановка, а ракетные системы вообще еще не закуплены. Радиоэлектронное вооружение включает радиолокационный комплекс Thales SMART-S Mk 2 и систему управления огнем Thales STIR 1.2 Mk 2.

Ранее ВМС Индонезии по контрактам 2004 и 2006 годов получили четыре построенных Damen Schelde Naval Shipbuilding меньших по размерам корвета проекта SIGMA 9113 (длиной 90 метров и полным водоизмещением 1700 т), вошедших в строй в 2007-2009 годах.