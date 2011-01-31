Вертолеты NH90 ВМС Франции страдают от коррозии металла



Корабельный вертолет NH90 ВМС Франции с 324-мм противолодочной торпедой MU90

Источник: ВМС Франции Корабельный вертолет NH90 ВМС Франции с 324-мм противолодочной торпедой MU90Источник: ВМС Франции

Как сообщает Stéphane Jézéquel в статье «NH 90. L'hélico qui n'aimait pas le sel», опубликованной ресурсом "Le Telegramme", французским ВМС не удалось решить проблемы с коррозией вертолета NH90, стоимостью 40 млн евро за единицу. Более 50% парка вертолетов простаивает из-за технических неполадок.

ВМС Франции долго ждало замены вертолету Super Frelon. Летчики познакомились с вертолетом NH90, также известном как Caïman в течение 2011 года. Это новый вертолет, который может нести большую нагрузку на большую дальность, а также выполнять боевые задачи (противолодочная борьба, перевозка войск, а также поисково-спасательные операции при помощи специальных средств, характеристики которых неизвестны. Летчики перешли с эксплуатации довольно устаревшего Super Frelon к NH90, оснащенным самым современным оборудованием. Вертолет настолько совершенен, что может сам вернуться на базу без помощи летчика. Но как машина стоимостью 40 млн евро может ржаветь?

Причиной не является многофункциональность и разнообразие установленных на борту приборов. Причины более глубокие и в конечном счете намного более скучные, что мешает увеличить процент исправных вертолетов. Комплектующие, которые используют для производства фюзеляжа и фонаря кабины, подвержены коррозии. Перебор для вертолета, чья специализация состоит в противолодочной борьбе и спасении на море. Проблема была обнаружена в ходе первых поставок и выплыла наружу в 2015 году. Это плохая реклама для его производителя – компании Airbus, и она никогда не приносила больших прибылей, особенно на таком высоко конкурентном рынке. Однако главный штаб ВМС и политики оставили осторожность и потеряли самообладание. «Министр обороны выматерился после визита парламентской комиссии по обороне», подтвердила глава комиссии Патрися Адам. «Министр обороны Жан Ив Ле Дриан с нетерпением ожидает предложения от производителя. Это важная производственная программа, поскольку в ее рамках должны в течение 40 ближайших лет тяжелые боевые вертолеты должны поставляться заказчикам». Надо ждать решения.

Можно ли как-то обработать или заменить дефектный сплав? Airbus Helicopters медлит со решением. Группа компаний состоит из французского и германского филиалов Airbus Helicopters, итальянской компании Leornado Helicopters и голландской Fokker. Четыре компании, три разных страны. Ситуация вязнет в болоте.

Со стороны французских ВМС подтвердили, что план для промышленности начал реализовываться, но без указания деталей. NH90 сталкивался с проблемами с БРЭО, и особенно с медлительностью в части утверждения доработок со стороны производителя. С учетом времени, которое проходит, и различных театров, где ведется эксплуатация вертолета (включая борьбу с терроризмом), можно предположить, что ситуация раздражает вооруженные силы. Однако как заверяет источник в министерстве обороны «нет беспокойства относительно безопасности. Уровень контроля и проверки для получение разрешения к полетам очень высок».

Из 18 поставленных ВМС Франции NH90 исправны только 45%. Это очень невысокий показатель для машины, которая была введена в эксплуатацию более пяти лет назад.

«Проблема с коррозией еще более напрягающая, с учетом того, что у вертолета потрясающие летные данные», - заверяют летчики. Подслащенная щепотка соли для вертолета, который должен садиться на многоцелевые фрегаты и применяться над морем, например, в центре Бискайского залива.