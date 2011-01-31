В Белоруссии испытают гранатомет собственного производства



Военнослужащие ВС Беларуси

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС БеларусиИсточник: www.belvpo.com

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. В Белоруссии в 2017 году испытают гранатомет и противотанковую ракетную систему собственного производства, а также другие виды вооружения, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Сергей Гурулев.

"Будем испытывать наш доморощенный, скажем так, гранатомет и противотанковую ракетную систему", - сказал Гурулев журналистам в пятницу в Минске.

Также, по его словам, в 2017 году Белоруссия будет испытывать модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Бук". Гурулев рассказал, что в планах белорусской промышленности наладить выпуск легкобронированных автомобилей.

"Часть из них будет показана на военном параде ко Дню независимости Белоруссии в июле", - сказал он. Также ВПК Белоруссии будет работать в 2017 году над созданием радиолокационной техники, заключил он.