В Белоруссии испытают гранатомет собственного производства
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Военнослужащие ВС Беларуси
Источник: www.belvpo.com
МИНСК, 27 янв - РИА Новости. В Белоруссии в 2017 году испытают гранатомет и противотанковую ракетную систему собственного производства, а также другие виды вооружения, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Сергей Гурулев.
"Будем испытывать наш доморощенный, скажем так, гранатомет и противотанковую ракетную систему", - сказал Гурулев журналистам в пятницу в Минске.
Также, по его словам, в 2017 году Белоруссия будет испытывать модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Бук". Гурулев рассказал, что в планах белорусской промышленности наладить выпуск легкобронированных автомобилей.
"Часть из них будет показана на военном параде ко Дню независимости Белоруссии в июле", - сказал он. Также ВПК Белоруссии будет работать в 2017 году над созданием радиолокационной техники, заключил он.
27.01.2017
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