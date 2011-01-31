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Росатом предложил новейший реактор ВВЭР-1200 для чешских АЭС

31.01.2017 ИТАР-ТАСС 68 0
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Стенд «Росатома»
Демонстрационный стенд «Росатома»
Источник: Росатом

Гендиректор корпорации Кирилл Комаров отметил, что ввод в эксплуатацию реактора нового поколения "3+" произошел в августе 2016 года на Нововоронежской АЭС

БРАТИСЛАВА, 29 января. /ТАСС/. Росатом предложил для строительства атомных энергоблоков на чешских АЭС прогрессивный атомный реактор ВВЭР-1200. Об этом сообщил в Праге первый заместитель генерального директора корпорации Кирилл Комаров.

По его словам, которые приводит сегодня чешское агентство ЧТК, российская компания является единственной в мире, которая ввела этот реактор новейшего поколения в эксплуатацию. Как указывает агентство, Росатом предлагает Чехии для строительства нового энергоблока реактор нового поколения "3+". Его ввод в эксплуатацию произошел в августе прошлого года на Нововоронежской АЭС.

В среду Комаров в интервью чешской газете Mlada Fronta Dnes сообщил, что Росатом предложил правительству Чехии варианты сотрудничества по строительству новых атомных электростанций в стране.

"Мы готовы быть активным участником этого процесса (строительства новой атомной электростанции - прим. ред.). Мы готовы вместе с чешским правительством искать деньги, можем быть младшим партнером либо прийти с предложением инвестиций с нашей стороны. Мы готовы участвовать в реализации какой угодно модели, включая и венгерскую (на венгерской АЭС "Пакш" - прим. ТАСС), в рамках которой мы предложили межгосударственный кредит. Возможна также модель, которая была реализована в Турции", - сказал он.

В ноябре 2016 года вице-президент "Русатом Оверсиз" Леош Томичек рассказал ТАСС, что компания передала Чехии пакет материалов о потенциальном участии в проекте сооружения новых блоков АЭС на территории страны. В прошлом году Чехия актуализировала Государственную энергетическую концепцию, согласно которой к 2040 году объем атомной генерации в общем энергобалансе страны должен вырасти с нынешних 35% до 50%. Представить заявки на сооружение новых энергоблоков были приглашены компании из Франции, Китая, Кореи, США, Японии и России.

На территории Чехии в настоящее время действуют две АЭС - "Темелин" и "Дукованы". Обе станции были сооружены при содействии СССР, а затем России.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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