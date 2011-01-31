Китай обнародовал шорт-лист названий для первого корабля для полета на Марс



Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома Вэньчан

Источник: Синьхуа Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома ВэньчанИсточник: Синьхуа

ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Китай опубликовал шорт-лист названий для своего первого космического корабля, который в будущем должен совершить полет на Марс, передает агентство Синьхуа.

Международный конкурс по отбору названия для первой китайской исследовательской миссии на Марс, которая запланирована на 2020 год, был открыт в конце августа 2016 года. Специальное жюри и онлайн-голосование отобрало список из восьми названий финалистов. Победитель будет объявлен к 24 апреля, когда в Китае отмечается День космоса.

Финалистами стали такие названия космического корабля, как "Фэнхуан" ("Феникс", "Fenghuang"), "Тяньвэнь" ("Вопросы к небу", "Tianwen"), "Хосин" ("Марс", "Huoxing"), "Тэнлун" ("Парящий дракон", "Tenglong"), "Цилинь" (существо из китайской мифологии, "Qilin"), "Чжуцюэ" (китайский знак зодиака Чжуцюэ - "Красная птица", "Zhuque"), "Чжуймэн" ("В погоне за мечтой", "Zhuimeng") и "Фэнсян" ("Летающий феникс", "Fengxiang").

Отмечается, что эти восемь названий были выбраны из более чем 14,5 тысячи. Конкурс проводился Государственным управлением науки, техники и промышленности гособороны Китая и Инженерным центром космической инженерии.

В апреле 2016 года стало известно, что правительство Китая одобрило программу по изучению Марса. КНР планирует в 2020 году запустить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. После отделения зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса.

Как заявлял главный инженер-проектировщик китайской миссии на Марс Чжан Жунцяо, в 2020 году Китай выполнит "беспрецедентные задачи" в ходе своей исследовательской миссии на Марс. В частности, главными тремя задачи китайский инженер назвал "облет вокруг Марса, посадку и проведение осмотра". Он отметил, что, по состоянию на сегодняшний день, ни одна страна еще не делала подобного.