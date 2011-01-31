Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай обнародовал шорт-лист названий для первого корабля для полета на Марс

31.01.2017 РИА Новости 70 0
0
Понравилась новость?
 0
РН "Чанчжэн-7
Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома Вэньчан
Источник: Синьхуа

ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Китай опубликовал шорт-лист названий для своего первого космического корабля, который в будущем должен совершить полет на Марс, передает агентство Синьхуа.

Международный конкурс по отбору названия для первой китайской исследовательской миссии на Марс, которая запланирована на 2020 год, был открыт в конце августа 2016 года. Специальное жюри и онлайн-голосование отобрало список из восьми названий финалистов. Победитель будет объявлен к 24 апреля, когда в Китае отмечается День космоса.

Финалистами стали такие названия космического корабля, как "Фэнхуан" ("Феникс", "Fenghuang"), "Тяньвэнь" ("Вопросы к небу", "Tianwen"), "Хосин" ("Марс", "Huoxing"), "Тэнлун" ("Парящий дракон", "Tenglong"), "Цилинь" (существо из китайской мифологии, "Qilin"), "Чжуцюэ" (китайский знак зодиака Чжуцюэ - "Красная птица", "Zhuque"), "Чжуймэн" ("В погоне за мечтой", "Zhuimeng") и "Фэнсян" ("Летающий феникс", "Fengxiang").

Отмечается, что эти восемь названий были выбраны из более чем 14,5 тысячи. Конкурс проводился Государственным управлением науки, техники и промышленности гособороны Китая и Инженерным центром космической инженерии.

В апреле 2016 года стало известно, что правительство Китая одобрило программу по изучению Марса. КНР планирует в 2020 году запустить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. После отделения зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса.

Как заявлял главный инженер-проектировщик китайской миссии на Марс Чжан Жунцяо, в 2020 году Китай выполнит "беспрецедентные задачи" в ходе своей исследовательской миссии на Марс. В частности, главными тремя задачи китайский инженер назвал "облет вокруг Марса, посадку и проведение осмотра". Он отметил, что, по состоянию на сегодняшний день, ни одна страна еще не делала подобного.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Чанчжэн

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 31.01 01:22
  • 1
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 01:16
  • 1
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 01:13
  • 8
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 01:06
  • 11
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 31.01 00:43
  • 29
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 30.01 23:15
  • 2
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 30.01 22:59
  • 20
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 30.01 22:16
  • 42
У Ил-112 растут крылья
  • 30.01 22:06
  • 146
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
  • 30.01 21:52
  • 4
Производство баллистических ракет отстает от графика
  • 30.01 21:20
  • 628
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.01 21:19
  • 4162
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 30.01 20:43
  • 3363
Оценка Советского периода в истории России.
  • 30.01 20:04
  • 17
Финансовые рынки мира и финансовые инструменты
  • 30.01 19:53
  • 34
Подлодка ТОФ "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в строй после 13 лет ремонта
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  