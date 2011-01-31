Крылатая ракета «БраМос» для авиации пятого поколения



Ракета БраМос

Источник: EPA/JAGADEESH NV Ракета БраМосИсточник: EPA/JAGADEESH NV

Перспективный российский истребитель Т-50, более известный как ПАК ФА, получит на вооружение ракеты BrahMos. Вчера, 28 января, газета Times of India сообщила о том, что новые сверхзвуковые крылатые ракеты будут адаптированы для подводного пуска, а также смогут использоваться не только на Т-50, но и, возможно, МиГ-35.

Новые модификации ракет будут иметь калибр пусковых торпедных установок, при этом сама ракета будет в полтора раза легче торпеды. Это позволит устанавливать ракеты BrahMos на подводные лодки и применять их против надводных, наземных и воздушных целей.

Кроме того, по данным журналистов Times of India, в Индии продолжается работа по проекту Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) – индийской модификации российского ПАК ФА. Поэтому в ближайшие годы компания BrahMos Aerospace (совместное российско-индийское предприятие) планирует создать «облегченную версию» ракеты BrahMos воздушного базирования. Испытания прототипа такой ракеты начались в прошлом году.

BrahMos – совместное детище индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development Organization) и российской военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения», организовавших в 1998 году совместное предприятие BrahMos Aerospace. Название «БраМос» было образовано путем соединения названий двух рек – Брахмапутры и Москвы.

Под названием BrahMos совместное предприятие разрабатывает и производит сверхзвуковые ракеты малой дальности (до 290 км), способные развивать скорость свыше 3000 км/ч. В основе российско-индийского проекта лежит советская разработка П-800 «Оникс» (точнее, его экспортная версия – «Яхонт»). Изначально BrahMos разрабатывался как противокорабельная ракета, однако позднее были созданы ее новые версии, которые могут поражать наземные и надводные цели, запускаясь со стационарных и мобильных пусковых установок, расположенных на земле. Кроме того, ведется разработка ракет с возможностью пуска с подводных лодок и самолетов.