Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Крылатая ракета «БраМос» для авиации пятого поколения

31.01.2017 Warspot 76 0
0
Понравилась новость?
 0
Ракета БраМос
Ракета БраМос
Источник: EPA/JAGADEESH NV

Перспективный российский истребитель Т-50, более известный как ПАК ФА, получит на вооружение ракеты BrahMos. Вчера, 28 января, газета Times of India сообщила о том, что новые сверхзвуковые крылатые ракеты будут адаптированы для подводного пуска, а также смогут использоваться не только на Т-50, но и, возможно, МиГ-35.

Новые модификации ракет будут иметь калибр пусковых торпедных установок, при этом сама ракета будет в полтора раза легче торпеды. Это позволит устанавливать ракеты BrahMos на подводные лодки и применять их против надводных, наземных и воздушных целей.

Кроме того, по данным журналистов Times of India, в Индии продолжается работа по проекту Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) – индийской модификации российского ПАК ФА. Поэтому в ближайшие годы компания BrahMos Aerospace (совместное российско-индийское предприятие) планирует создать «облегченную версию» ракеты BrahMos воздушного базирования. Испытания прототипа такой ракеты начались в прошлом году.

BrahMos – совместное детище индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development Organization) и российской военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения», организовавших в 1998 году совместное предприятие BrahMos Aerospace. Название «БраМос» было образовано путем соединения названий двух рек – Брахмапутры и Москвы.

Под названием BrahMos совместное предприятие разрабатывает и производит сверхзвуковые ракеты малой дальности (до 290 км), способные развивать скорость свыше 3000 км/ч. В основе российско-индийского проекта лежит советская разработка П-800 «Оникс» (точнее, его экспортная версия – «Яхонт»). Изначально BrahMos разрабатывался как противокорабельная ракета, однако позднее были созданы ее новые версии, которые могут поражать наземные и надводные цели, запускаясь со стационарных и мобильных пусковых установок, расположенных на земле. Кроме того, ведется разработка ракет с возможностью пуска с подводных лодок и самолетов.

29.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
3M-55
FGFA
PJ-10 Brahmos
МиГ-35
ПАК ФА
Х-61 Яхонт
Компании
НПО машиностроения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 31.01 01:22
  • 1
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 01:16
  • 1
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 01:13
  • 8
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 01:06
  • 11
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 31.01 00:43
  • 29
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 30.01 23:15
  • 2
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 30.01 22:59
  • 20
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 30.01 22:16
  • 42
У Ил-112 растут крылья
  • 30.01 22:06
  • 146
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
  • 30.01 21:52
  • 4
Производство баллистических ракет отстает от графика
  • 30.01 21:20
  • 628
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.01 21:19
  • 4162
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 30.01 20:43
  • 3363
Оценка Советского периода в истории России.
  • 30.01 20:04
  • 17
Финансовые рынки мира и финансовые инструменты
  • 30.01 19:53
  • 34
Подлодка ТОФ "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в строй после 13 лет ремонта
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  