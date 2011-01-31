Поднялся в воздух UH-60V Black Hawk
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Вертолет UH-60V Black Hawk
Источник: militaryparitet.com
Сегодня Армия США сообщила о первом полете вертолета версии UH-60V Black Hawk, анонс полета был сделан 19 января.
Испытательный полет длился более 1 часа. Отмечается, что разработка вертолета версии V является шагом по модернизации парка UH-60L с наделением их цифровой кабиной. Открытая архитектура электронного оборудования с цветными многофункциональными дисплеями (нижнее фото) резко повышает ситуационную осведомленность экипажей вертолетов, и по совершенству авионики эти машины вплотную подойдут к уровню UH-60M.
Ранее сообщалось, что Армия США намерена провести модернизацию примерно 700-900 вертолетов UH-60L в вариант UH-60V.
|Кабина UH-60V Black Hawk
|Источник: militaryparitet.com
30.01.2017
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