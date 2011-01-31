Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Филиппинские FA-50 впервые использовали против террористов

31.01.2017 Военный паритет 72 0
0
Понравилась новость?
 0
УБС KAI FA-50РН
Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015
Источник: KAI

ВВС Филиппин впервые применили сверхзвуковые боевые самолеты FA-50 южнокорейского производства для нанесения ударов по связанным с ИГИЛ террористическим группировкам в провинции Ланао-Дель-Сур 25 января.

Отмечается, что самолеты сбросили на позиции доморощенных террористов шесть 225-килограммовых бомб. Командование ВВС отмечает, что эти самолеты будут использоваться не только для обороны страны от внешнего противника и воздушных парадов, но и применяться для обеспечения внутренней безопасности. Начальник штаба ВВС отметил, что бомбежка была "замечательно точной".

Филиппины приобрели 12 самолетов этого типа на сумму 420 млн долл США, поставки должны завершиться в течение этого года. В настоящее время ВВС располагают четырьмя FA-50.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Южная Корея

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 31.01 01:22
  • 1
Три радара для МиГ-35
  • 31.01 01:16
  • 1
Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
  • 31.01 01:13
  • 8
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 31.01 01:06
  • 11
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 31.01 00:43
  • 29
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 30.01 23:15
  • 2
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 30.01 22:59
  • 20
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 30.01 22:16
  • 42
У Ил-112 растут крылья
  • 30.01 22:06
  • 146
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
  • 30.01 21:52
  • 4
Производство баллистических ракет отстает от графика
  • 30.01 21:20
  • 628
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.01 21:19
  • 4162
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 30.01 20:43
  • 3363
Оценка Советского периода в истории России.
  • 30.01 20:04
  • 17
Финансовые рынки мира и финансовые инструменты
  • 30.01 19:53
  • 34
Подлодка ТОФ "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в строй после 13 лет ремонта
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  