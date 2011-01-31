Филиппинские FA-50 впервые использовали против террористов



Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015

Источник: KAI Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015Источник: KAI

ВВС Филиппин впервые применили сверхзвуковые боевые самолеты FA-50 южнокорейского производства для нанесения ударов по связанным с ИГИЛ террористическим группировкам в провинции Ланао-Дель-Сур 25 января.

Отмечается, что самолеты сбросили на позиции доморощенных террористов шесть 225-килограммовых бомб. Командование ВВС отмечает, что эти самолеты будут использоваться не только для обороны страны от внешнего противника и воздушных парадов, но и применяться для обеспечения внутренней безопасности. Начальник штаба ВВС отметил, что бомбежка была "замечательно точной".

Филиппины приобрели 12 самолетов этого типа на сумму 420 млн долл США, поставки должны завершиться в течение этого года. В настоящее время ВВС располагают четырьмя FA-50.