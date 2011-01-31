Бронеавтомобили "Водник" заметили в Сирии



ГАЗ-3937 («Водник») в Сирии

Источник: twitter.com ГАЗ-3937 («Водник») в СирииИсточник: twitter.com

В сирийский порт Тартус доставлено большое количество российских автомобилей "Водник", обеспечивающих защиту экипажа от стрелкового оружия. Как пишет иранское агентство Fars, техника вскоре будет передана подразделениям армии Сирии.

Снимки с данными автомобилями, на фоне которых стоит человек в военной форме, начали появляться в социальных сетях 28 января.

В начале января 2017-го на снимке, сделанном в Сирии, был замечен бронированный модульный автомобиль "Тайфун-К". Техника находится позади мирных жителей, которым российские военные полицейские раздают продукты и еду.

ГАЗ-3937 ("Водник") предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. Рассчитан на 10-11 пассажиров. В качестве вооружения на автомобиль можно установить пулемет. Используется российскими военными и спецподразделениями МВД.