Бронеавтомобили "Водник" заметили в Сирии
|
|
ГАЗ-3937 («Водник») в Сирии
Источник: twitter.com
В сирийский порт Тартус доставлено большое количество российских автомобилей "Водник", обеспечивающих защиту экипажа от стрелкового оружия. Как пишет иранское агентство Fars, техника вскоре будет передана подразделениям армии Сирии.
Снимки с данными автомобилями, на фоне которых стоит человек в военной форме, начали появляться в социальных сетях 28 января.
В начале января 2017-го на снимке, сделанном в Сирии, был замечен бронированный модульный автомобиль "Тайфун-К". Техника находится позади мирных жителей, которым российские военные полицейские раздают продукты и еду.
ГАЗ-3937 ("Водник") предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. Рассчитан на 10-11 пассажиров. В качестве вооружения на автомобиль можно установить пулемет. Используется российскими военными и спецподразделениями МВД.
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2016 Автомобили в погонах: какие машины перевозят военных
27.01.2017 Германия оценивает возможность покупки ЗРК малой дальности
25.01.2017 Траектория сдерживания
24.01.2017 Новый командующий ВВС Индонезии заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены F-5E/F «Тайгер-2»
18.01.2017 ВВС Испании получили 12 истребителей EF-2000 «Тайфун»
18.01.2017 Представлена модель самоходного миномета «Дрок»
16.01.2017 "Тайфун" совершенствуется непрерывно
03.01.2017 Бронемашину "Тайфун-К" заметили в Сирии