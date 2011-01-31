Опубликована видеозапись с крупнейшего "могильника" авиатехники в Аризоне
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Подлежащий расконсервации самолет B-52H с серийным номером 61-0007 и прозвищем “Ghost Rider” («Призрачный гонщик»)
Источник: Tinker Take Of
Сайт Военно-морского института США (USNI) опубликовал видеозапись, сделанную на крупнейшем "могильнике" авиакосмической техники в мире.
Площадка 309-й группы поддержки и восстановления авиатехники расположена в районе Тусона (штат Аризона), в составе авиабазы Дэвис-Монтен, в ВВС США она носит кличку "Могильник". История полигона началась в 1946 году, когда эту территорию в сухом пустынном климате выбрали для хранения избыточных бомбардировщиков B-29 и транспортников C-47, построенных во время войны.
В данный момент на 10,5 квадратных километрах полигона находится около пяти тысяч списанных летательных аппаратов и баллистических ракет.
Часть самолетов законсервирована для длительного хранения, подразумевающего теоретическую возможность последующего восстановления. Однако изрядная доля авиатехники проходит по категории Parts Reclamation — то есть разбирается на запчасти, которые используются для ремонта боеготовых машин или же продаются. По утверждению ВВС, каждый доллар, вложенный в поддержание этого хранилища, уже принес в среднем 11 долларов дохода (без учета исходной стоимости списанной техники).
30.01.2017
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