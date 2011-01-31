В сети появилось видео стрельб новейшего немецкого фрегата "Баден-Вюртемберг"
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Головной завершенный постройкой для ВМС ФРГ фрегат нового проекта 125 (F125) F 222 Baden-Württemberg выходит на заводские ходовые испытания. Гамбург, 06.04.2016
Источник: ThyssenKrupp Marine Systems
Немецкие ВМС испытали артиллерийские установки новейшего фрегата "Баден-Вюртемберг", который является головным кораблем проекта F125. Видеозапись появилась на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
Корабли серии будут участвовать в операциях по поддержанию порядка и принуждению к миру вдали от берегов страны.
30.01.2017
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