В сети появилось видео стрельб новейшего немецкого фрегата "Баден-Вюртемберг"



Головной завершенный постройкой для ВМС ФРГ фрегат нового проекта 125 (F125) F 222 Baden-Württemberg выходит на заводские ходовые испытания. Гамбург, 06.04.2016

Источник: ThyssenKrupp Marine Systems Головной завершенный постройкой для ВМС ФРГ фрегат нового проекта 125 (F125) F 222 Baden-Württemberg выходит на заводские ходовые испытания. Гамбург, 06.04.2016Источник: ThyssenKrupp Marine Systems

Немецкие ВМС испытали артиллерийские установки новейшего фрегата "Баден-Вюртемберг", который является головным кораблем проекта F125. Видеозапись появилась на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

Корабли серии будут участвовать в операциях по поддержанию порядка и принуждению к миру вдали от берегов страны.