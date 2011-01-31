Ядерный удар и пустота: почему США оценивают выживаемость России и Китая



Китайский военнослужащий

Источник: Reuters Китайский военнослужащийИсточник: Reuters

Американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) работают над новой оценкой способности властей России и Китая "пережить ядерный удар". Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

Анализ проводится по требованию конгресса и начался до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Инициативу поддержали представители Республиканской и Демократической партий. Таким экзотическим образом конгрессмены выразили недоверие российским властям и беспокойство в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.

Компетентные специалисты разведки и STRATCOM на основе свежих данных оценят возможности России и Китая после удара с учетом местонахождения и характеристик "подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность". Подобное прогнозирование косвенно свидетельствует об уверенности американского руководства в собственных "подземных коммуникациях" или в абсолютной безопасности отдаленных райских островов.

Ветераны политического олимпа США не впервые демонстрируют убежденность в собственном бессмертии, не говоря уже о непобедимой американской исключительности. И это было бы смешно, не будь у Пентагона более семи тысяч ядерных боеголовок и плохой репутации.

Неслучайно в тот же день, 30 января президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Линдси Грэма и Джона Маккейна в постоянных попытках развязать третью мировую войну.

Для чего же понадобился обновленный прогноз "ядерной выживаемости" руководства России и Китая?

Оптом дешевле

В Вашингтоне понимают: проекция экономических и военно-политических возможностей России и Китая за пределами собственных границ рано или поздно приведет к конфликту с интересами США. Не исключая прямого военного столкновения в Европе, Арктике, на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море, на Ближнем Востоке и даже в космосе.

В России на боевом дежурстве стоят 1790 ядерных боеголовок, Китай имеет 260 ядерных боеголовок, в США постоянно готовы к старту 1930 ядерных боеголовок.

Высокими темпами идет обновление стратегического потенциала. Москва наращивает военно-морскую и сухопутную составляющие ядерной триады. Пекин делает ставку на мобильные ракетные комплексы. Вашингтон "заряжает" Европу. Развитые подземные коммуникации на случай ядерной войны создаются в России, Китае, США и даже в КНДР.

Китай не стремится связывать себя какими-либо военно-политическими обязательствами с Россией, и все же двусторонние отношения стратегического партнерства характеризуются "высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях". Для противодействия современным вызовам и угрозам активно развивается военно-техническое сотрудничество двух стран. Речь идет не только о закупках оружия. Россия и Китай имеют общее геополитическое пространство, потенциальный театр военных действий и плотно координируют позиции по проблемам безопасности в Северо-Восточной и Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Боевые корабли российского Тихоокеанского флота не могут кардинально изменить военно-политическую ситуацию в Южно-Китайском море, и все же совместные учения с ВМС Китая объективно укрепляют обороноспособность и суверенитет КНР и РФ. Внешнее военно-политическое давление неизбежно консолидирует позиции Москвы и Пекина.

Единственный разумный ответ России и Китая на растущую ядерную угрозу - дальнейшее политическое сближение и синергетический эффект оборонных потенциалов. Вероятны компенсационные меры превентивно-профилактического характера.

Можно предположить, что стратегические ядерные силы России и Китая де-факто подстраховывают и отчасти дублируют друг друга. Вероятно, ядерный удар по России чреват не только ответным ударом, но и превентивным ударом Китая (и наоборот, если первым будет атакован Китай).

Два крупных государства слишком близки географически, чтобы рисковать будущим своих народов в надежде, что американские МБР пролетят мимо. Наверное, поэтому в Вашингтоне рассматривают две страны как две цели "в одном пакете". Перспективы ядерного разоружения пока неясны.

На грани распада цивилизации

Договор СНВ-2 между Россией и США был подписан в Москве 3 января 1993 года. Стороны обязались к 2003 году сократить арсеналы своих стратегических вооружений на две трети от уровня января 1993-го. К 2003 году количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3-3,5 тысячи единиц.

После выхода США из договора по ПРО 13 июня 2002 года Москва заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. В июне 2002 года МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что в связи с действиями Вашингтона Россия "отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ-2".

В девяти странах мира накоплено свыше 15 тысяч ядерных боеголовок. При самом оптимистичном сценарии третьей мировой войны распад цивилизации на отдельные оазисы в пустыне практически гарантирован.

После вероятного обмена ядерными ударами России и Китая с США жизнеспособность всех трех стран стремительно снизится (стратегические боеголовки точны, но ядерные удары по определению не могут быть точечными).

Сократившееся население европейской России переместится за Урал, на необжитые просторы Сибири и Дальнего Востока. Китайцы начнут осваивать малонаселенную северо-западную половину страны (сегодня там проживает 6% населения). Уцелевшие американцы найдут ближайшее пристанище в Мексике.

Гражданам ЕС придется бежать в Африку, чтобы не оказаться в зоне радиоактивного заражения и не замерзнуть зимой (ведь газа не будет).

За этими первичными последствиями просматриваются смертельные болезни и глобальные климатические изменения. Устаревшая стратегия развития одних стран за счет других в XXI веке становится самоубийственной.

США ежегодно тратят на вооружение сотни миллиардов долларов. На Западе считают, что отчисления на оборону в России выросли с 3,6% ВВП в 2005-м до 5,4% ВВП в 2015 году. Не лучше ли направить природные ресурсы, достижения науки и техники, огромные финансовые средства и энергию политиков на развитие национальных экономик, международной торговли и освоение космического пространства? Полагаю, неумение решать сложные геополитические проблемы мирным путем должно стать признаком профнепригодности президентов и правительств. Большинству людей на планете выгоднее не воевать, а торговать и мирно сотрудничать.

Американский журнал Forbes пишет: "Россия пережила санкции. Она пережила нефть по 35 долларов за баррель. И она пережила два года рецессии. Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, его экономическая команда сумела справиться с ситуацией. И именно по этой причине BlackRock утверждает, что Россия - выгодное поле для сделок… Если все сложится хорошо, в этом году рост ВВП в России составит 1,7%".

Следует ли бомбить выгодное для экономики мирное поле? Вопрос риторический. Оценивая "ядерную выживаемость" России и Китая, американцы взвешивают, прежде всего, собственные шансы на выживание в этом мире.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"