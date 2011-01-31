Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
|
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
Источник: МО РФ
В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами террористов, а также большое количество живой силы и военной техники боевиков
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов, сообщили в российском военном ведомстве.
"Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы", - отметили в Минобороны РФ.
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.01.2017 Шесть российских Ту-22м3 нанесли удар по складам боевиков ИГ в Сирии
24.01.2017 Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор
24.01.2017 Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора
23.01.2017 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевшие из России, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
19.08.2016 Авиация ВКС РФ нанесла групповой удар по объектам ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
15.08.2016 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в Сирии