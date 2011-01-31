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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии

31.01.2017 ИТАР-ТАСС 68 0
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
Источник: МО РФ

В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами террористов, а также большое количество живой силы и военной техники боевиков

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов, сообщили в российском военном ведомстве.

"Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы", - отметили в Минобороны РФ.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Су-30
Су-35С
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