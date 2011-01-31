Политики и аналитики в Вашингтоне провели игровую оборону стран Балтии от России

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Источник: Reuters НАТОИсточник: Reuters

В Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне прошла стратегическая игра, сценарием которой была защита стран Балтии от вторжения со стороны России, написал в своем Facebook глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон (Marko Mihkelson).

В игре, состоявшейся на реальной карте, где фишками отмечались силы НАТО и России, участвовали аналитики исследовательской корпорации RAND, а также действующие члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий.

Участники смогли оценить уровень подготовленности войск Эстонии, Литвы и Латвии, а также других стран НАТО к совместной обороне. Рассматривался вопрос об уровне желания союзников стран Балтии помочь их обороне, а также сроков реакции на угрозу.

После возвращения в Эстонию парламентарий поделился впечатлениями относительно будущей политики США при Трампе.

"Отойти от санкций невозможно, пока не появится позитивная динамика в восточной Украине. Вопрос санкций все еще открыт - сейчас Трамп отменять их не будет", - сказал Михельсон.

Летом 2016 года командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что в современных условиях НАТО не смогло бы защитить страны Балтии в случае нападения со стороны Москвы.

Осенью 2016 года эксперты RAND опубликовали результаты своих стратегических игр, согласно которым НАТО не успеет перебросить в страны Балтии достаточно войск - Россия, имея многократное превосходство в силе, успеет захватить Эстонию, Латвию и Литву за 3-4 дня. По этой причине RAND рекомендовал направить в регион дополнительные силы альянса.

В конце 2016 - начале 2017 гг. США начали перебрасывать в Восточную Европу свою бронетанковую бригаду.

Александр Гелогаев