Политики и аналитики в Вашингтоне провели игровую оборону стран Балтии от России
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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НАТО
Источник: Reuters
В Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне прошла стратегическая игра, сценарием которой была защита стран Балтии от вторжения со стороны России, написал в своем Facebook глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон (Marko Mihkelson).
В игре, состоявшейся на реальной карте, где фишками отмечались силы НАТО и России, участвовали аналитики исследовательской корпорации RAND, а также действующие члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий.
Участники смогли оценить уровень подготовленности войск Эстонии, Литвы и Латвии, а также других стран НАТО к совместной обороне. Рассматривался вопрос об уровне желания союзников стран Балтии помочь их обороне, а также сроков реакции на угрозу.
После возвращения в Эстонию парламентарий поделился впечатлениями относительно будущей политики США при Трампе.
"Отойти от санкций невозможно, пока не появится позитивная динамика в восточной Украине. Вопрос санкций все еще открыт - сейчас Трамп отменять их не будет", - сказал Михельсон.
Летом 2016 года командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что в современных условиях НАТО не смогло бы защитить страны Балтии в случае нападения со стороны Москвы.
Осенью 2016 года эксперты RAND опубликовали результаты своих стратегических игр, согласно которым НАТО не успеет перебросить в страны Балтии достаточно войск - Россия, имея многократное превосходство в силе, успеет захватить Эстонию, Латвию и Литву за 3-4 дня. По этой причине RAND рекомендовал направить в регион дополнительные силы альянса.
В конце 2016 - начале 2017 гг. США начали перебрасывать в Восточную Европу свою бронетанковую бригаду.
Александр Гелогаев
30.01.2017
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