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ВВС США заказали дополнительные транспорты-заправщики KC-46A «Пегасус»

31.01.2017 ЦАМТО 62 0
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КС-46A
Рисунок самолета-заправщика КС-46A
Источник: earthtimes.org

ЦАМТО, 30 января. Компания «Боинг» объявила о заключении с командованием Военно-воздушных сил США дополнительного контракта на поставку 15 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A «Пегасус», двух запасных двигателей и пяти подкрыльевых контейнерных систем дозаправки в полете.

Стоимость контракта составила 2,123 млрд. долл. Работы должны быть завершены к 30 июля 2019 года. Соглашение является реализацией третьего опциона на поставку самолетов KC-46A в рамках этапа мелкосерийного производства.


KC-46A – это многоцелевой заправщик, который позволит осуществлять дозаправку топливом в полете всех военных самолетов стран коалиции, транспортировать пассажиров, грузы и раненых.


Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2011 года ВВС США объявили компанию «Боинг», предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и постройку четырех опытных образцов KC-46A. Различные технические проблемы на текущий момент привели к превышению стоимости программы разработки на 2 млрд. долл.


В рамках первого контракта компания «Боинг» собрала четыре опытных образца, включая два в конфигурации «Боинг-767-2C» и два самолета-заправщика KC-46A «Пегасус». На Общий налет опытных образцов и первого серийного самолета составил 1500 ч. Программа испытаний этих самолетов затянулась из-за обнаруженных в ходе испытаний по дозаправке стратегического самолета ВТА C-17 проблем со штанговой системой дозаправки. Это привело к переносу даты принятия решения о мелкосерийном производстве с июня на август 2016 года, а поставки первых KC-46A «Пегасус» с августа 2017 года на январь 2018 года («Боинг» утверждает, что сможет начать поставки до конца 2017 года).


Заместитель министра обороны США по закупкам и технологиям Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) 12 августа 2016 года объявил, что программа KC-46A успешно прошла т.н. «Контрольную точку C» /Milestone C (прим.ЦАМТО – в соответствии с порядком закупки ВиВТ, принятым в США) и может перейти на этап мелкосерийного производства.


ВВС США 18 августа 2016 года заключили с компанией «Боинг» контракт, предусматривающий поставку KC-46A «Пегасус» в рамках первых двух опционов на мелкосерийное производство. Стоимость данного соглашения составила 2,814 млрд. долл. Контракт предполагает постройку семи самолетов в рамках LRIP-1 и 12 ед. в рамках LRIP-2.


Сборка KC-46 осуществляется на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон).

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Продукция
C-17
КС-46
Компании
Boeing

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