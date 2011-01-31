Филиппины могут закупить российские ДЭПЛ
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Большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Б-800 "Калуга" проекта 877 "Палтус"
Источник: Олега Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com
ЦАМТО, 30 января. Филиппины рассматривают возможность закупки в России дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) класса «Кило», заявил 26 января министр обороны Филиппин Делфин Лорензана (Delfin Lorenzana).
Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на заявление министра, опубликованное информационным бюро филиппинского правительства, Министерство национальной обороны Филиппин в настоящее время оценивает подводные лодки с точки зрения требований филиппинского флота. Тем не менее, он также отметил, что ключевым фактором в любом приобретении для страны в итоге является стоимость поддержки и обслуживания.
Вслед за другими странами региона Филиппины впервые заявили о намерении начать реализацию проекта приобретения подводных лодок в 2011 году. Стоимость покупки оценивалась в 1 млрд. дол. Целью проекта является обеспечение скрытного патрулирования территориальных вод страны и противодействие подводным силам вероятного противника.
Специалисты флота уже провели предварительные переговоры с зарубежными производителями с целью оценки выполнимости данного плана. В частности, изучались потенциальные претенденты на поставку, соответствие подводных лодок требованиям ВМС, а также условиям, в которых они будут эксплуатироваться.
Исследование проводилось в рамках подготовки обзора национальной обороны до 2020 года с целью определения потребностей ВМС, оценки различных вариантов поставки необходимого оборудования, обучения персонала, а также определения источников финансирования.
Изначально планировалось получить первую подлодку не позднее 2020 года, тем не менее, подготовительный этап значительно затянулся по времени и сроки поставки, очевидно, также сдвинутся.
Проект был одобрен в июле 2015 года в рамках плана модернизации Вооруженных сил стоимостью 998 млрд. песо (22,11 млрд. долл.), целью которого является обеспечение суверенитета в условиях роста военной мощи соседних Китая, Тайваня, Вьетнама, Брунея и Малайзия, имеющих пересекающиеся интересы в Южно-Китайском море.
Как объявлено, ВМС Филиппин в течение ближайших 5 лет планируют приобрести несколько дизель-электрических подводных лодок, оснащенных современным ракетным вооружением.
По словам Д.Лорензана, запрос о предоставлении информации был направлен нескольким мировым производителям подводных лодок в 2016 году. В настоящее время проводится оценка полученных предложений.
Ранее сообщалось, что выбор новых подводных лодок сосредоточен на двух основных вариантах: ДЭПЛ, производимых компаниями из Республики Корея (KSS на базе немецкого проекта «Тип-214») или Японии («Сорю»). Судя по заявлению Д.Лорензана, теперь рассматривается и вариант закупки ДЭПЛ в России. Китай также представил свое предложение.
Как напоминает «Джейнс», российские ДЭПЛ входят в пакетное предложение Филиппинам по поставке ВиВТ в рамках кредитной линии сроком на 20 лет. Аналогичное предложение, и даже на более выгодных условиях кредитования, поступило и от Китая.
30.01.2017
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