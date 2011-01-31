Белорусская служба новостей: Сербия бесплатно получит от Беларуси 6 МиГ-29 и 2 ЗРК «Бук»



МиГ-29БМ ВВС Беларуси. Источник: www.airwar.ru МиГ-29БМ ВВС Беларуси. Источник: www.airwar.ru

ЦАМТО, 30 января. Как стало известно, Сербия получит от Беларуси бесплатно 6 истребителей МиГ-29 и два ЗРК «Бук», сообщает Белорусская служба новостей (belnovosty.by).

Как передает belnovosty.by, об этом заявил сербскому изданию «Политика» министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.

Ресурс belnovosty.by напоминает, что З.Джорджевич находился в Минске в составе сербской делегации во главе с премьер-министром страны Александром Вучичем 26-27 января. В ходе визита было подписано межправительственное соглашения о белорусско-сербском военно-техническом сотрудничестве.

По итогам переговоров было решено, что к 2018 году Беларусь передаст в безвозмездное пользование Сербии два зенитных ракетных комплекса и шесть истребителей. При этом сербская сторона планирует провести ремонт и модернизацию данной техники. Кроме того, Сербия в будущем планирует купить у Минска системы С-300В и С-300П, а также белорусские военные грузовики и строительную технику, передает Белорусская служба новостей.

По словам З.Джорджевича, в мае этого года между двумя странами будут вестись переговоры по созданию совместной оборонной структуры, отмечает ресурс belnovosty.by.