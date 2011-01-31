«БАе системз» будет сотрудничать с TAI при разработке истребителя TF-X для ВВС Турции
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Концепция турецкого истребителя TFX.
Источник: www.flightglobal.com
ЦАМТО, 30 января. «БАе системз» объявила о состоявшейся в Анкаре в присутствии премьер-министров Турции и Великобритании церемонии подписания с «Тюркиш аэроспэйс индастриз» предварительного соглашения о сотрудничестве в рамках первого этапа разработки национального истребителя пятого поколения TF-X для ВВС Турции.
Мероприятие было приурочено к визиту в Турцию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Данное соглашение основано на результатах проведенного компаниями «БАе системз» и «Тюркиш аэроспейс индастриз» этапа предконтрактной оценки.
Подписывая соглашение, предшествующее заключению контракта стоимостью более 100 млн. фунтов стерлингов (125 млн. долл.), исполнительный директор компании Иен Кинг (Ian King) заявил, что «БАе системз» является лидером в проектировании, производстве и поддержке самолетов истребительной авиации и имеет потенциал, позволяющий передать технологические разработки и опыт для руководства комплексным проектом в рамках важнейшей турецкой программы. Сотрудничество «БАе системз» и «Тюркиш аэроспейс индастриз» позволит улучшить взаимоотношения Турции и Великобритании в сфере обороны. Соглашение подтверждает, что работы по проектированию и разработке самолета будут выполняться совместно.
Предполагается, что на ряде этапов программы сотни турецких и британских инженеров будут сотрудничать в рамках программы TF-X.
Британская сторона рассчитывает, что совместная реализация программы позволит рассчитывать на продажу Турции британских двигателей, вооружения, РЛС и других систем вооружения.
Примечательно, что критикуя Турцию за многочисленные нарушения прав человека после подавления в июле 2016 года попытки военного переворота, западные лидеры забывают о запретах на продажу оружия в подобные страны, как только речь заходит о существенных денежных суммах.
|Программа создания нового собственного истребителя TF-X для ВВС Турции
|Источник: www.arms-expo.ru
30.01.2017
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