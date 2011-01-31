Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев проверил ход работ по созданию комплексов связи на предприятии «Интелтех»



Адмирал Владимир Королев

Источник: chervonec-001.livejournal.com Адмирал Владимир КоролевИсточник: chervonec-001.livejournal.com

ЦАМТО, 30 января. Главком Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев проверил ход работ по созданию комплексов связи для подводных лодок и надводных кораблей на санкт-петербургском предприятии «Интелтех».

Также главком ВМФ обсудил с руководством предприятия подходы к дальнейшему развитию разработанных комплексов и поставил задачи по оснащению ими конкретных проектов строящихся, модернизируемых и проектируемых кораблей.

В.Королев дал высокую оценку работе коллектива, его компетенциям и уровню проработки представленных по результатам поручений материалов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.