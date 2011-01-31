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Корвет «Совершенный» вышел на испытания в море

31.01.2017 ЦАМТО 62 0
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Корвет «Стойкий»
Корвет проекта 20380 «Стойкий»
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 30 января. Новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), 30 января вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, при проведении испытаний в зоне морского полигона ТОФ экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корвета в море. В частности, работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.


В состав сдаточной команды, помимо экипажа корабля, входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя.


Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.


Справочно:


Корвет «Совершенный» – четвертый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.


При строительстве кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки, отмечает пресс-служба ВВО.

30.01.2017
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АСЗ
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
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